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Кремль пришел за деньгами: Росатом до сих пор владеет мощным заводом в Украине, а теперь решил выдоить его до конца

Автор
Дмитрий Грицай Дмитрий Грицай
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Энергомашспецсталь успела сделать для россиян немало полезного
Энергомашспецсталь успела сделать для россиян немало полезного

Банкротство краматорского завода "Энергомашспецсталь" переполнено скандальными деталями

В Украине до сих пор существует завод, принадлежащий Росатому. Речь о краматорском ПАО "Энергомашспецсталь". И вот россияне хотят вывести из него деньги. "Бизнес-Телеграф" рассказывает отвратительную, но очень интересную историю.

Завод "Энергомашспецсталь" проходит банкротство. Точнее, целых два. Хозяйственный суд Киевской области на 23 января 2024 г. запланировал предварительное заседание по делу о банкротстве ПАО "Энергомашспецсталь". А на 30 января аналогичное заседание по делу о банкротстве этого предприятия планируется в хозяйственном суде Донецкой области. Это не ошибка, а реалии нынешней украинской судебной системы. Но главный факт: на это стратегическое предприятие прямо сейчас посягает Кремль.

"Энергомашспецсталь" — крупнейший в Украине производитель специальных литых и кованых изделий для атомной энергетики, металлургии и судостроения. Предприятие базируется в Краматорске (Донецкая область). После полномасштабного вторжения он был перерегистрирован в Борисполь. Мощности завода, конечно, остались в прифронтовом Краматорске. оккупанты беспощадно обстреливают город. Только в 2022 году на завод "прилетало" три раза. Несколько цехов уничтожены. Перевезти завод невозможно. "Дело в том, что нельзя просто взять и перевести огромные печи или прессы весом в несколько десятков тысяч тонн. Этот процесс сравним со строительством нового предприятия", — жаловались представители предприятия изданию "Новости Донбасса".

Ирония судьбы в том, что мажоритарным владельцем ПАО "Энергомашспецсталь" является Кремль. Именно путинский режим через концерн Росатом полностью контролирует компанию Atomenergomash Cyprus. Ей принадлежит контрольный пакет акций компании EMSS Holdings — владельца 93% "Энергомашспецстали". А миноритариями EMSS Holdings Limited и партнерами Росатома до последнего времени были экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Максим Ефимов, сын бывшего главы Донецкой ОГА Анатолия Близнюка, Сергей и сын экс - гендиректора корпорации ИСД Олега Мкртчана (с 2019 года сидит в российской тюрьме) Мкртчан.

Росатом получил контроль над ОАО "Энергомашспецсталь" еще в 2010 году и включил его в свой машиностроительный дивизион Атомэнергомаш. За это время краматорский завод успел произвести немало продукции по заказу россиян. К моменту вторжения был задействован в проекте производства сверхважных деталей для атомного ледокола "Россия" стоимостью свыше 128 млрд рублей. Однако после нападения и бомбардировок Краматорска "Энергомашспецсталь" стал. А россияне остались ни с чем — теперь ледоколам, о которых мечтал Путин, невозможно достроить.

Еще в сентябре 2022 года хозяйственный суд Донецкой области по иску немецкой компании DAR Metall.AG приступил к банкротству ПАО "Энергомашспецсталь" и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов предприятия. Но 10 января 2023 это определение отменил Восточный апелляционный хозяйственный суд. А 24 января было открыто новое дело о банкротстве. Уже в хозяйственном суде Киевской области по подаче Краматорского завода тяжелого станкостроения, которым владеет Максим Ефимов, за долг на сумму 280 млн. грн. Но в мае 2023 года дело в суде Донецкой области было реанимировано тем же Восточным апелляционным хозсудом, уже с другим кредитором — киевским ООО "Страйп". И сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Относительно ПАО "Энергомашспецстали" одновременно возбуждено два дела о банкротстве в двух разных судах, и кредиторы вынуждены обращаться с заявлениями в оба.

Основные финансовые показатели завода "Энергомашспецсталь"
Основные финансовые показатели завода "Энергомашспецсталь"

Наиболее циничным выглядит то, что среди этих кредиторов наиболее активны представители страны-оккупанта. В частности, к "Энергомашспецстали" уже заявили в суде требования кипрской компании Росатома: Atomenergomash Cyprus на сумму 4,76 млрд грн (еще и обеспеченные залогом имущества должника) и Rosatom Finance на сумму 4,313 млрд грн. Есть посреди кредиторов и конкретно русские компании. Такие как АО "Атомэнергомаш" (Москва) на сумму 2,787 млрд грн, "Инжиниринговая компания АЭМ-Технологии" (Санкт-Петербург) на сумму 960 млн грн, "Машиностроительный завод ЗиО-Подольск" (Московская область) на сумму 291 млн грн несколько других связанных структур. Крупнейшим кредитором среди украинских компаний является "Сенс Банк" с требованиями в 905 млн грн, так что в довоенных условиях вряд ли что-нибудь помешало бы "Росатому" получить полный контроль над "Энергомашспецсталью" в рамках банкротства. Однако на сегодняшний день россияне еще не включены в реестр кредиторов, и произойдет ли это зависит только от украинских судей.

Вот что любопытно. Украина пытается выгнать россиян из "Энергомашспецстали" уже второй год. Еще в августе 2022 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил об утверждении Указа Президента, которым предлагалась конфискация 903 объектов, принадлежащих российскому государству. "79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество", — отметил тогда Шмигаль. Добавив, что конфискованные активы будут конвертироваться в деньги, направленные на оборону и восстановление Украины. В список этих активов была включена и "Энергомашспецсталь"

Но дальше теории дело до сих пор не дошло. По данным программы "Схемы", принятый Кабмином документ передали в СНБО, но затем вернули его в Минэкономики на доработку. С тех пор решение об изъятии большинства активов так и не было принято. " Затягивание национализации свидетельствует о серьезных проблемах и недостатках в процедурах принятия решений и требует быстрой реакции от ответственных органов власти", – отметили в аналитической группе Trap Aggressor.

Еще в феврале 2023 года Минэкономики указывало, что "меры по изъятию объектов права собственности российской федерации и их резидентов будут осуществляться только после вступления в силу Закона Украины "Об утверждении Указа Президента Украины" О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". А СНБО до сих пор не принял решение, которое дало бы зеленый свет изъятию "Энергомашспецстали", "Татнефть-АЗС-Украина" и других предприятий.

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#Банкротство #Краматорск #Росатом