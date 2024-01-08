Де Коломойский прячет 11 млрд грн: государственная "Укрнафта" начала банкротство завода олигарха

Государственная компания вряд ли получит деньги

В топливном бизнесе самого богатого украинского заключенного Игоря Коломойского начинаются интересные процессы. За несколько дней до нового года, 26 декабря Хозяйственный суд Львовской области открыл производство по делу о банкротстве старейшего нефтеперерабатывающего предприятия Украины. Речь о ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс Галичина" (г. Дрогобыч, Львовская область) известного как Дрогобычский НПЗ. Инициирующим кредиторомстала крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта", заявившая к должнику признанные судом требования в сумме 828,165 млн грн.

Суд уже ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов НПК Галичина и процедуру распоряжения его имуществом. Распорядителем имущества был назначен арбитражный управляющий Александр Ткачук из Киевской области. Его кандидатуру предложила сама "Укрнафта". А два дня спустя после этого суд пошел дальше и удовлетворил заявление "Укрнафты" об аресте имущества должника в качестве меры обеспечения, арестовав все его здания и земельные участки.

Еще несколько лет назад такое развитие событий выглядело невероятным. Как уже писал "Телеграф", до 2022 года "Укрнафта" и "НПК Галичина" были многолетними дружественными партнерами. Это объяснялось тем, что оба предприятия с начала 2000-х входили в группу "Приват" экс-совладельцев ПриватБанка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и их партнеров. Среди младших партнеров выделяются нардеп от группы "За будущее" Игорь Палица и экс-муж певицы Веры Брежневой Михаил Киперман. "Приват" владел около 43% акций "Укрнафты" и 73% "НПК Галичина" (соответственно, контрольный и блокирующий пакеты этих двух предприятий принадлежат государству), однако управленческий контроль над обоими принадлежал именно Коломойскому и Ко.

Все изменилось в ноябре 2022 года, когда украинские власти объявили о национализации нескольких стратегических предприятий для обеспечения потребностей ВСУ. В этот перечень вошла "Укрнафта", 100% акций которой сконцентрировало государство. Новое руководство "Укрнафты" (главой компании стал экс-руководитель WOG Сергей Корецкий) быстро напомнило Дрогобычскому НПЗ, оставшемуся под контролем "Привата", о непогашенных долгах. А их накопилось немало.

"Долги перед "Укрнафтой" со стороны аффилированных лиц по договорам 2019-2022 годов — миллиарды гривен. Лишь один эпизод: "НПК Галичина" получил нефтепродукты на реализацию с отсрочкой оплаты на 90 дней, а затем еще на 3 года. Денег нет. Долг — 4,8 млрд грн. Таких случаев — куча! Горючее без денег отпускалось вообще неизвестным структурам" — описывает специфику взаимодействия двух компаний директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Эти нефтепродукты по транзиту через "НПК Галичина" поступали десяткам компаний-операторов "приватовских" АЗС, работающих под брендами "Авиас", ANP, Sentosa Oil и другими (в общей сложности около 1 000 заправок).

Собственно от этой сети "Укрнафты" остался "привет" в виде талонов и скретч-карт на 115 млн л горючего ориентировочной стоимостью до 5 млрд грн. Однако назвать их ценными активами сложно. "Получить горючее по этим талонам и скретч-картам на АЗС группы "Авиас" невозможно, они не обслуживаются", — пояснил Корецкий в комментарии украинскому Forbes в июне этого года. Дело в том, что "Приват" после национализации "Укрнафты" эти карты просто заблокировал.

Долги "НПК Галичина", не перерабатывающий нефть уже более 10 лет, и работающий фактически в режиме ТЭЦ и посредника на рынке нефтепродуктов, перед "Укрнафтой" оцениваются более чем в 11 млрд грн. В то время как общий объем обязательств этого предприятия на начало 2023 года дошел до 16 млрд грн.

Основные финансовые показатели НПК "Галичина" в 2021 и 2022 годах

Однако большая часть этих долгов до сих пор не подтверждена судами. Как писал "Телеграф", еще в мае 2023 года "Укрнафта" подала иск в "НПК Галичина" о взыскании основной суммы долга — 9,43 млрд грн (поставка нефтепродуктов по 9 договорам в 2019-2020), но решение суд не принял и до сих пор. В июле производство по этому делу было остановлено из-за назначения судебной экспертизы, которую взяло на себя львовское ООО "Судебно-экспертное бюро Украины" (такое ходатайство подал должник). И она еще не завершена, хотя закон отводит на это максимум 90 календарных дней. Но в украинских реалиях при желании такая экспертиза может длиться годами, поскольку, например, в срок проведения экспертизы не включается срок выполнения ходатайств эксперта (которые могут быть десятки), или всегда есть возможность продлить срок экспертизы на "больший разумный срок", если эксперт очень занят. Учитывая, что оплачивать услуги оценщика должно именно "НПК Галичина", можно предположить, что оценка будет длиться еще долго, а значит, и решение суда по долгам будет нескоро.

Процесс формирования реестра кредиторов уже начался, и в нем пока "Укрнафта" не выглядит безоговорочным фаворитом. "Приватовские" структуры уже готовы заявить требования к НПК "Галичина" на несколько миллиардов гривен. Пока будет продолжаться суд по узаконению основной массы долгов "НПК Галичина" перед "Укрнафтой", уже могут быть утверждены реестр должников завода и сформирован комитет его кредиторов. Вполне возможно, без "Укрнефти". А дальше "Галичина" может оказаться банкротом. Соответственно арест имущества закончится и его продадут с огромным дисконтом. Так у завода появится добросовестный приобретатель. Он точно не будет иметь никакого официального отношения к "Привату". А главное — обязательств перед "Укрнефтью".