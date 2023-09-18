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"Укрнафта" хочет миллиарды Коломойского: государственная компания требует 9,4 млрд грн от Дрогобычского НПЗ

Автор
Дмитрий Грицай Дмитрий Грицай
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Завод Коломойского получил от Укрнафты огромную рассрочку
Завод Коломойского получил от Укрнафты огромную рассрочку

Со схемами Игоря Коломойского разбираются не только правоохранители

Суды Львовской области решают судьбу старейшего нефтеперерабатывающего предприятия Украины — Дрогобычского НПЗ. Иск к этому предприятию общей суммой 9,43 млрд грн подало ПАО "Укрнафта". Вместе с требованием о взыскании долга "Укрнафта" попросила хозяйственный суд Львовской области наложить арест на все движимое и недвижимое имущество должника.

"Истец отмечает, что по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество и реестра прав собственности на недвижимое имущество, ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс-Галичина" принадлежит значительному количеству недвижимого имущества, в том числе земельные участки. Учитывая приведенное, а также наличие сомнений в возможности ответчика выполнить решение суда, истец ссылается необходимость принятия мер обеспечения иска путем наложения ареста все движимое и недвижимое имущество" — сказано в материалах судебного дела. Судьи не согласились с этими аргументами истца.

В июне 2023 года хозяйственный суд Львовской области отказал в удовлетворении заявления "Укрнафты" из-за "отсутствия связи между предложенной заявителем мерой обеспечения иска и предметом иска", а также нежелания "безосновательно нарушить права ответчика, гарантированные Конституцией Украины и Гражданским кодексом Украины, в части свободного пользования принадлежащим ему имуществом". А 4 сентября это определение оставил в силе Западный апелляционный хозяйственный суд. Он отклонил апелляцию "Укрнафты". "Суд должен соблюсти разумный баланс между необходимостью обеспечить возможное будущее исполнение судебного решения и недопустимостью блокирования хозяйственной деятельности ответчика" — указали в этой инстанции.

Интересно, но ответчик здесь проблемы не видит. Потому что сам НПК-Галичина в последнем отчете за 2020 год, комментируя тогдашние аресты его движимоого и недвижимого имущества, указал, что эти аресты разве что не позволяют ему продавать или повторно передавать в залог эти активы. Однако никак не влияют на его способность продолжать свою деятельность. Дело в Западном апелляционном хозяйственном суде рассматривала коллегия судей во главе с Оксаной Зварыч — супругой скандально известного экс-председателя Львовского апелляционного административного суда Романа Зварыча, который в 2011 году был приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества за взяточничество.

По данным "Укрнафты", задолженность "НПК-Галичина" перед компанией сформировалась по 9 договорам поставки нефтепродуктов. Компании подписали их в ноябре 2019-мае 2020 г. По всем договорам были подписаны дополнительные соглашения (по факту – соглашения о рассрочке платежей). Однако с первого квартала 2022 года (т.е. после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину) НПК-Галичина начал нарушать графики платежей. Это привело к наступлению так называемого "отменного обстоятельства". То есть "Укрнафта" решила взыскать полную сумму задолженности с процентами, пеней и инфляционными потерями. По трем последним пунктам "Укрнафта" в общей сложности насчитала "НПК-Галичина" 4,63 млрд грн. Основная сумма задолженности – 4,8 млрд грн.

"Укрнафта" вместе с "НПК-Галичина" много лет являлась составной частью группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Долги перед "Укрнафтой" со стороны аффилированных лиц по договорам 2019-2022 годов — миллиарды гривен. Лишь один эпизод: НПК "Галичина" (принадлежит "Привату") получила нефтепродукты на реализацию с отсрочкой оплаты на 90 дней, а затем еще на 3 годы. Денег нет. Долг – 4,8 млрд грн. Таких случаев – куча! Горючее без денег отпускалось вообще неизвестным структурам" — описывает специфику взаимодействия двух компаний директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Эти нефтепродукты по транзиту через "НПК-Галичина" поступали десяткам компаний-операторов "приватовских" АЗС, работающих под брендом "Авиас". Собственно от этой сети "Укрнафты" остался "привет" в виде талонов и скретч-карт "Авиас" на 115 млн л горючего ориентировочной стоимостью до 5 млрд грн. Так утверждал новый глава компании Сергей Корецкий в комментарии украинскому Forbes в июне этого года. Однако назвать их ценными активами сложно. "Получить горючее по этим талонам и скретч-картам на АЗС группы "Авиас" невозможно, они не обслуживаются", — пояснил Корецкий. Дело в том, что "Приват" эти карточки просто заблокировал. В конце 2022 года "Укрнафта" была национализирована. Впоследствии государство сменило менеджмент компании. Так "Приват" потерял операционный контроль над ней. И карточки перестали работать.

"НПК-Галичина", не перерабатывающий нефть уже более 10 лет, и работающий фактически в режиме ТЭЦ (и, конечно, посредника на рынке нефтепродуктов), остался под контролем группы "Приват". Поэтому в судебном противостоянии с некогда дружеской "Укрнефтью" он избрал тактику максимально возможной затяжки этого процесса. Пока заводу это удается. В июле хозяйственный суд Львовской области назначил судебную экспертизу для подтверждения расчета размера задолженности "НПК-Галичина" перед "Укрнафтой", которую будет вести львовское ООО "Судебно-экспертное бюро Украины" Ирины Бурде, и остановил производство по делу. Как показывает украинская судебная практика, подобные экспертизы при желании могут занять месяцы. Возможно, поэтому "Укрнафта" уже подала апелляционную жалобу. Которую в октябре будет рассматривать коллегия судей во главе с уже известной "Укрнафтой" Оксаной Зварыч.

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#Укрнафта #Авиас #Игорь Коломойский