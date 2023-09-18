"Укрнафта" хочет миллиарды Коломойского: государственная компания требует 9,4 млрд грн от Дрогобычского НПЗ

Со схемами Игоря Коломойского разбираются не только правоохранители

Суды Львовской области решают судьбу старейшего нефтеперерабатывающего предприятия Украины — Дрогобычского НПЗ. Иск к этому предприятию общей суммой 9,43 млрд грн подало ПАО "Укрнафта". Вместе с требованием о взыскании долга "Укрнафта" попросила хозяйственный суд Львовской области наложить арест на все движимое и недвижимое имущество должника.

"Истец отмечает, что по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество и реестра прав собственности на недвижимое имущество, ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс-Галичина" принадлежит значительному количеству недвижимого имущества, в том числе земельные участки. Учитывая приведенное, а также наличие сомнений в возможности ответчика выполнить решение суда, истец ссылается необходимость принятия мер обеспечения иска путем наложения ареста все движимое и недвижимое имущество" — сказано в материалах судебного дела. Судьи не согласились с этими аргументами истца.

В июне 2023 года хозяйственный суд Львовской области отказал в удовлетворении заявления "Укрнафты" из-за "отсутствия связи между предложенной заявителем мерой обеспечения иска и предметом иска", а также нежелания "безосновательно нарушить права ответчика, гарантированные Конституцией Украины и Гражданским кодексом Украины, в части свободного пользования принадлежащим ему имуществом". А 4 сентября это определение оставил в силе Западный апелляционный хозяйственный суд. Он отклонил апелляцию "Укрнафты". "Суд должен соблюсти разумный баланс между необходимостью обеспечить возможное будущее исполнение судебного решения и недопустимостью блокирования хозяйственной деятельности ответчика" — указали в этой инстанции.

Интересно, но ответчик здесь проблемы не видит. Потому что сам НПК-Галичина в последнем отчете за 2020 год, комментируя тогдашние аресты его движимоого и недвижимого имущества, указал, что эти аресты разве что не позволяют ему продавать или повторно передавать в залог эти активы. Однако никак не влияют на его способность продолжать свою деятельность. Дело в Западном апелляционном хозяйственном суде рассматривала коллегия судей во главе с Оксаной Зварыч — супругой скандально известного экс-председателя Львовского апелляционного административного суда Романа Зварыча, который в 2011 году был приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества за взяточничество.

По данным "Укрнафты", задолженность "НПК-Галичина" перед компанией сформировалась по 9 договорам поставки нефтепродуктов. Компании подписали их в ноябре 2019-мае 2020 г. По всем договорам были подписаны дополнительные соглашения (по факту – соглашения о рассрочке платежей). Однако с первого квартала 2022 года (т.е. после начала широкомасштабного вторжения россии в Украину) НПК-Галичина начал нарушать графики платежей. Это привело к наступлению так называемого "отменного обстоятельства". То есть "Укрнафта" решила взыскать полную сумму задолженности с процентами, пеней и инфляционными потерями. По трем последним пунктам "Укрнафта" в общей сложности насчитала "НПК-Галичина" 4,63 млрд грн. Основная сумма задолженности – 4,8 млрд грн.

"Укрнафта" вместе с "НПК-Галичина" много лет являлась составной частью группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Долги перед "Укрнафтой" со стороны аффилированных лиц по договорам 2019-2022 годов — миллиарды гривен. Лишь один эпизод: НПК "Галичина" (принадлежит "Привату") получила нефтепродукты на реализацию с отсрочкой оплаты на 90 дней, а затем еще на 3 годы. Денег нет. Долг – 4,8 млрд грн. Таких случаев – куча! Горючее без денег отпускалось вообще неизвестным структурам" — описывает специфику взаимодействия двух компаний директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Эти нефтепродукты по транзиту через "НПК-Галичина" поступали десяткам компаний-операторов "приватовских" АЗС, работающих под брендом "Авиас". Собственно от этой сети "Укрнафты" остался "привет" в виде талонов и скретч-карт "Авиас" на 115 млн л горючего ориентировочной стоимостью до 5 млрд грн. Так утверждал новый глава компании Сергей Корецкий в комментарии украинскому Forbes в июне этого года. Однако назвать их ценными активами сложно. "Получить горючее по этим талонам и скретч-картам на АЗС группы "Авиас" невозможно, они не обслуживаются", — пояснил Корецкий. Дело в том, что "Приват" эти карточки просто заблокировал. В конце 2022 года "Укрнафта" была национализирована. Впоследствии государство сменило менеджмент компании. Так "Приват" потерял операционный контроль над ней. И карточки перестали работать.

"НПК-Галичина", не перерабатывающий нефть уже более 10 лет, и работающий фактически в режиме ТЭЦ (и, конечно, посредника на рынке нефтепродуктов), остался под контролем группы "Приват". Поэтому в судебном противостоянии с некогда дружеской "Укрнефтью" он избрал тактику максимально возможной затяжки этого процесса. Пока заводу это удается. В июле хозяйственный суд Львовской области назначил судебную экспертизу для подтверждения расчета размера задолженности "НПК-Галичина" перед "Укрнафтой", которую будет вести львовское ООО "Судебно-экспертное бюро Украины" Ирины Бурде, и остановил производство по делу. Как показывает украинская судебная практика, подобные экспертизы при желании могут занять месяцы. Возможно, поэтому "Укрнафта" уже подала апелляционную жалобу. Которую в октябре будет рассматривать коллегия судей во главе с уже известной "Укрнафтой" Оксаной Зварыч.