"Укрнафта" хоче мільярди Коломойського: державна компанія вимагає 9,4 млрд грн від Дрогобицького НПЗ

Зі схемами Ігора Коломойського розбираються не лише правоохоронці

Суди Львівської області вирішують подальшу долю найстаршого нафтопереробного підприємства України — Дрогобицького НПЗ. Позов до цього підприємства загальною сумою 9,43 млрд грн подало ПАТ "Укрнафта". Разом з вимогою про стягнення боргу, "Укрнафта" також попросила господарський суд Львівської області накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника.

"Заявник зазначає, що за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, ПАТ "Нафтопереробний комплекс-Галичина" належить значна кількості нерухомого майна, в тому числі земельні ділянки. Зважаючи на наведене, а також наявність сумнівів у можливості відповідача виконати рішення суду, позивач посилається на необхідність вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно" - сказано в матеріалах судової справи. Судді не погодились з цими аргументами позивача.

В червні 2023 року господарський суд Львівської області відмовив в задоволенні заяви "Укрнафти" через "відсутність зв`язку між запропонованим заявником заходом забезпечення позову і предметом позову", а також небажання "безпідставно порушити права відповідача, гарантовані Конституцією України та Цивільним кодексом України, в частині вільного користування належним йому майном". А 4 вересня цю ухвалу залишив в силі Західний апеляційний господарський суд. Він відхилив апеляцію "Укрнафти". "Суд повинен дотриматися розумного балансу між необхідністю забезпечити можливе майбутнє виконання судового рішення та неприпустимістю блокування господарської діяльності відповідача" — вказали в цій інстанції.

Цікаво, але відповідач тут проблеми не бачить. Бо сам "НПК-Галичина" в останньому звіті за 2020 рік, коментуючи тодішнє накладання арештів на його рухоме та нерухоме майно, вказав, що ці арешти хіба що не дозволяють йому продавати чи повторно передавати в заставу ці активи. Проте ніяк не впливають на його спроможність продовжувати свою діяльність. Справу в Західному апеляційному господарському суді розглядала колегія суддів на чолі з Оксаною Зварич — дружиною скандально відомого екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Романа Зварича, який в 2011 році був засуджений до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна за хабарництво.

За даними "Укрнафти", заборгованість "НПК-Галичина" перед компанією сформувалась за 9 договорами поставки нафтопродуктів. Компанії підписали їх в листопаді 2019-травні 2020 р. По всіх договорах були підписані додаткові угоди (по факту — угоди про розстрочку платежів). Проте з першого кварталу 2022 року (тобто після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну) "НПК-Галичина" почав порушувати графіки платежів. Це призвело до настання так званої "скасувальної обставини". Тобто, "Укрнафта" вирішила стягнути повну суму заборгованості із відсотками, пенею та інфляційними втратами. За трьома останніми пунктами "Укрнафта" загалом нарахувала "НПК-Галичина" 4,63 млрд грн. Основна сума заборгованості — 4,8 млрд грн.

"Укрнафта" разом з "НПК-Галичина" багато років була складовою частиною групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Борги перед "Укрнафтою" з боку афілійованих осіб за договорами 2019-2022 років – мільярди гривень. Лише один епізод: НПК "Галичина" (належить "Привату") отримала нафтопродукти на реалізацію з відстрочкою оплати на 90 днів, а потім ще на 3 роки. Грошей нема. Борг – 4,8 млрд грн. Таких випадків – купа! Пальне без грошей відпускалось взагалі невідомим структурам" — описує специфіку взаємодії двох компаній директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Ці нафтопродукти транзитом через "НПК-Галичина" надходили десяткам компаній-операторів "приватівських" АЗС, працюючих під брендом "Авіас". Власне, від цієї мережі "Укрнафті" залишився "привіт" у вигляді талонів та скретч-карт "Авіас" на 115 млн л пального орієнтовною вартістю до 5 млрд грн. Так стверджував новий голова компанії Сергій Корецький в коментарі українському Forbes в червні цього року. Проте назвати їх цінними активами важко. "Отримати пальне за цими талонами і скретч-картками на АЗС групи "Авіас" неможливо, вони не обслуговуються", – пояснив Корецький. Справа в тому, що "Приват" ці картки просто заблокував. В кінці 2022 року "Укрнафту" було націоналізовано. Згодом держава змінила менеджмент компанії. Так "Приват" втратив операційний контроль над нею. І картки перестали працювати.

"НПК-Галичина", який не переробляє нафту вже більше 10 років, і працює фактично в режимі ТЕЦ (та, звичайно, посередника на ринку нафтопродуктів), залишився під контролем групи "Приват". Тому в судовому протистоянні з колись дружньою "Укрнафтою" він обрав тактику максимально можливого затягування цього процесу. Поки що заводу це вдається. В липні господарський суд Львівської області призначив судову експертизу для підтвердження розрахунку розміру заборгованості "НПК-Галичина" перед "Укрнафтою", яку буде вести львівське ТОВ "Судово-експертне бюро України" Ірини Бурдьо, та зупинив провадження у справі. Як показує українська судова практика, подібні експертизи при бажанні можуть тривати місяцями. Можливо тому "Укрнафта" вже подала апеляційну скаргу. Яку в жовтні буде розглядати колегія суддів на чолі з вже відомою "Укрнафті" Оксаною Зварич.