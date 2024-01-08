Де Коломойський ховає 11 млрд грн: державна "Укрнафта" розпочала банкрутство заводу олігарха

Державна компанія навряд чи отримає гроші

В паливному бізнесі найбагатшого українського в’язня Ігоря Коломойського починаються цікаві процеси. За декілька днів до нового року, 26 грудня Господарський суд Львівської області відкрив провадження у справі про банкрутство найстаршого нафтопереробного підприємства України. Мова про ПАТ "Нафтопереробний комплекс Галичина" (м. Дрогобич, Львівська область) відомого як Дрогобицький НПЗ. Ініціюючим кредитором стала найбільша нафтовидобувна компанія України "Укрнафта", яка заявила до боржника визнані судом вимоги в сумі 828,165 млн грн.

Суд вже ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів "НПК Галичина" та процедуру розпорядження його майном. Розпорядником майна був призначений арбітражний керуючий Олександр Ткачук з Київської області. Його кандидатуру запропонувала сама "Укрнафта". А через два дні після цього суд пішов далі та задовольнив заяву "Укрнафти" про арешт майна боржника в якості заходу забезпечення, заарештувавши всі його будівлі та земельні ділянки.

Ще кілька років тому такий розвиток подій виглядав неймовірним. Як вже писав "Телеграф", до 2022 року "Укрнафта" та "НПК Галичина" були багаторічними дружніми партнерами. Це пояснювалось тим, що обидва підприємства з початку 2000-х входили до групи "Приват" екс-співвласників Приватбанку Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та їх партнерів. Серед молодших партнерів виділяються нардеп від групи "За майбутнє" Ігор Палиця та екс-чоловік співачки Віри Брежнєвої Михайло Кіперман. "Приват" володів близько 43% акцій "Укрнафти" та 73% "НПК Галичина" (відповідно, контрольний та блокуючий пакети цих двох підприємств належать державі), проте управлінський контроль над обома належав саме Коломойському і Ко.

Все змінилося в листопаді 2022, коли українська влада оголосила про націоналізацію декількох стратегічних підприємств для забезпечення потреб ЗСУ. До цього переліку увійшла "Укрнафта", 100% акцій якої сконцентрувала держава. Нове керівництво "Укрнафти" (головою компанії став екс-керівник WOG Сергій Корецький) швидко нагадало Дрогобицькому НПЗ, який залишився під контролем "Привату", про непогашені борги. А їх накопичилось чимало.

"Борги перед "Укрнафтою" з боку афілійованих осіб за договорами 2019-2022 років – мільярди гривень. Лише один епізод: "НПК Галичина" отримав нафтопродукти на реалізацію з відстрочкою оплати на 90 днів, а потім ще на 3 роки. Грошей нема. Борг – 4,8 млрд грн. Таких випадків – купа! Пальне без грошей відпускалось взагалі невідомим структурам" — описує специфіку взаємодії двох компаній директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Ці нафтопродукти транзитом через "НПК Галичина" надходили десяткам компаній-операторів "приватівських" АЗС, працюючих під брендами "Авіас", ANP, Sentosa Oil та іншими (загалом близько 1 000 заправок).

Власне, від цієї мережі "Укрнафті" залишився "привіт" у вигляді талонів та скретч-карт на 115 млн л пального орієнтовною вартістю до 5 млрд грн. Проте назвати їх цінними активами важко. "Отримати пальне за цими талонами і скретч-картками на АЗС групи "Авіас" неможливо, вони не обслуговуються", – пояснив Корецький в коментарі українському Forbes в червні цього року. Справа в тому, що "Приват" після націоналізації "Укрнафти" ці картки просто заблокував.

Борги "НПК Галичина", який не переробляє нафту вже більше 10 років, і працює фактично в режимі ТЕЦ та посередника на ринку нафтопродуктів, перед "Укрнафтою" оцінюються більше ніж в 11 млрд грн. Тоді як загальний обсяг зобов’язань цього підприємства на початок 2023 року дійшов до 16 млрд грн.

Основні фінансові показники НПК "Галичина" в 2021 і 2022 роках

Проте більша частина цих боргів досі не підтверджена судами. Як писав "Телеграф", ще в травні 2023 року "Укрнафта" подала позов до "НПК Галичина" про стягнення основної суми боргу — 9,43 млрд грн (поставка нафтопродуктів за 9 договорами в 2019-2020), але рішення суд не прийняв і досі. В липні провадження у цій справі було зупинено через призначення судової експертизи, яку взяло на себе львівське ТОВ "Судово-експертне бюро України" (саме таке клопотання подав боржник). І вона досі не завершена, хоча закон відводить на це максимум 90 календарних днів. Але в українських реаліях при бажанні така експертиза може тривати роками, оскільки, наприклад, у строк проведення експертизи не включається термін виконання клопотань експерта (яких можуть бути десятки), або завжди є можливість продовжити термін експертизи на "більший розумний строк", якщо експерт дуже зайнятий. Зважаючи на те, що оплачувати послуги оцінювача має саме "НПК Галичина", можна припустити, що оцінка буде тривати ще довго, а значить, і рішення суду щодо боргів буде нескоро.

Процес формування реєстру кредиторів вже почався, і в ньому поки що "Укрнафта" не виглядає беззаперечним фаворитом. "Приватівські" структури вже готові заявити вимоги до НПК "Галичина" на декілька мільярдів гривень. Тож поки буде тривати суд по узаконенню основної маси боргів "НПК Галичина" перед "Укрнафтою", вже можуть бути затверджений реєстр боржників заводу, та сформований комітет його кредиторів. Цілком можливо, без "Укрнафти". А далі "Галичина" може стати банкрутом. Відповідно, арешт майна закінчиться і його продадуть з величезним дисконтом. Так у заводу з’явитися добросовісний набувач. Він точно не буде мати жодного офіційного відношення до "Привату". А головне — зобов’язань перед "Укрнафтою".