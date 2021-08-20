Укр

"Потек бак": на Крещатике во время репетиции парада внезапно сломался танк

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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"Потек бак": на Крещатике во время репетиции парада внезапно сломался танк Новость обновлена 20 августа 2021, 17:41
Сломанный танк на Крещатике

Вывезти сломанный танк из Крещатика без приключений не удалось

Очередная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины не обошлась без неприятностей. В центре Киева сломался один из танков, тем самым парализовав движение по Крещатику.

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

Судя по опубликованным кадрам, из танка начала течь жидкость. Как пишут журналисты, ее запах сильно напоминал запах горючего. 

Военные после случившегося вынуждены были остановить танк. Из-за этого весь проезд бронетехники по улице Крещатик был остановлен.

На вопросы представителей СМИ военные не отвечали. Спустя некоторое время на место прибыли спасатели.

Известно, что сломанный танк не удалось "реанимировать". Было принято решение вывезти его из Крещатика с помощью спецтехники, однако и эти действия не обошлись без приключений. Во время буксировки колонна военной техники едва не протаранила опору моста, после чего военный решили везти танк в другом направлении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на параде ко Дню Независимости, 24 августа, покажут самые разные единицы современной бронированной и боевой техники, имеющейся на вооружении украинской армии.

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