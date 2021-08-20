"Потік бак": на Хрещатику під час репетиції параду раптово зламався танк

Вивезти зламаний танк з Хрещатика без пригод не вдалося

Чергова репетиція військового параду до Дня Незалежності України не обійшлася без неприємностей. У центрі Києва зламався один з танків, тим самим паралізувавши рух Хрещатиком.

Про це у п’ятницю, 20 серпня, повідомив Telegram-канал PavlovskyNews.

Судячи з опублікованих кадрів, з танка почала текти рідина. Як пишуть журналісти, її запах сильно нагадував запах пального.

Військові після того, що сталося, змушені були зупинити танк. Через це весь проїзд бронетехніки по вулиці Хрещатик був зупинений.

На запитання представників ЗМІ військові не відповідали. Через деякий час на місце прибули рятувальники.

Відомо, що зламаний танк не вдалося "реанімувати". Було прийнято рішення вивезти його з Хрещатика за допомогою спецтехніки, однак і ці дії не обійшлися без пригод. Під час буксирування колона військової техніки ледь не протаранила опору моста, після чого військові вирішили везти танк в іншому напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на параді до Дня Незалежності, 24 серпня, покажуть найрізноманітніші одиниці сучасної броньованої та бойової техніки, що є на озброєнні української армії.