Рус

"Потік бак": на Хрещатику під час репетиції параду раптово зламався танк

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читати російською
Автор
127
"Потік бак": на Хрещатику під час репетиції параду раптово зламався танк Новина оновлена 20 серпня 2021, 17:41
Зламаний танк на Хрещатику

Вивезти зламаний танк з Хрещатика без пригод не вдалося

Чергова репетиція військового параду до Дня Незалежності України не обійшлася без неприємностей. У центрі Києва зламався один з танків, тим самим паралізувавши рух Хрещатиком.

Про це у п’ятницю, 20 серпня, повідомив Telegram-канал PavlovskyNews.

Судячи з опублікованих кадрів, з танка почала текти рідина. Як пишуть журналісти, її запах сильно нагадував запах пального.

Військові після того, що сталося, змушені були зупинити танк. Через це весь проїзд бронетехніки по вулиці Хрещатик був зупинений.

На запитання представників ЗМІ військові не відповідали. Через деякий час на місце прибули рятувальники.

Відомо, що зламаний танк не вдалося "реанімувати". Було прийнято рішення вивезти його з Хрещатика за допомогою спецтехніки, однак і ці дії не обійшлися без пригод. Під час буксирування колона військової техніки ледь не протаранила опору моста, після чого військові вирішили везти танк в іншому напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на параді до Дня Незалежності, 24 серпня, покажуть найрізноманітніші одиниці сучасної броньованої та бойової техніки, що є на озброєнні української армії.

Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Україна
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Категорія
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян