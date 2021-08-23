Укр

Гулял по проспекту навстречу машинам: видео момента, как в Киеве сбили пешехода

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Гулял по проспекту навстречу машинам: видео момента, как в Киеве сбили пешехода Новость обновлена 23 августа 2021, 17:56
ДТП в Киеве

В сети предположили, что пешеход был пьян.

В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП, там пешеход-нарушитель попал под колеса автомобиля.

Кадрами момента ДТП делится телеграм-канал "Київ Оперативний".

Инцидент случился возле станции метро Житомирской.

На кадрах видно, что мужчина неуверенно шел через оживленную трассу и несколько раз едва не угодил под колеса. В конечном итоге его таки настиг удар проезжавшей мимо легковушки.

Очевидно, что водитель белого автомобиля не заметил его за другой машиной.

В сети указали, что пешеход был пьян, а некоторые предположили, что он находился в состоянии наркотического опьянения. В большинстве своем комментаторы встали на сторону водителя.

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Как сообщалось ранее, во Львовской области произошло лобовое столкновение двух легковушек, в результате чего девочка-подросток получила травмы.

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