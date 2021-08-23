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Гуляв по проспекту назустріч машинам: відео моменту, як в Києві збили пішохода

Автор
Г. Лубенець
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Гуляв по проспекту назустріч машинам: відео моменту, як в Києві збили пішохода Новина оновлена 23 серпня 2021, 17:56
ДТП в Києві

У мережі припустили, що пішохід був п’яний.

У Києві на проспекті Перемоги сталося ДТП, там пішохід-порушник потрапив під колеса автомобіля.

Кадрами моменту ДТП ділиться телеграм-канал "Київ Оперативний".

Інцидент трапився біля станції метро Житомирської.

На кадрах видно, що чоловік невпевнено йшов через жваву трасу і кілька разів ледь не потрапив під колеса. В кінцевому підсумку його таки наздогнав удар легковика, що проїздив мимо.

Очевидно, що водій білого автомобіля не помітив його за іншою машиною.

У мережі вказали, що пішохід був п’яний, а деякі припустили, що він знаходився в стані наркотичного сп’яніння. Здебільшого коментатори встали на сторону водія.

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Як повідомлялося раніше, у Львівській області сталося лобове зіткнення двох легковиків, в результаті чого дівчинка-підліток отримала травми.

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