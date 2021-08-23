Гуляв по проспекту назустріч машинам: відео моменту, як в Києві збили пішохода
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У мережі припустили, що пішохід був п’яний.
У Києві на проспекті Перемоги сталося ДТП, там пішохід-порушник потрапив під колеса автомобіля.
Кадрами моменту ДТП ділиться телеграм-канал "Київ Оперативний".
Інцидент трапився біля станції метро Житомирської.
На кадрах видно, що чоловік невпевнено йшов через жваву трасу і кілька разів ледь не потрапив під колеса. В кінцевому підсумку його таки наздогнав удар легковика, що проїздив мимо.
Очевидно, що водій білого автомобіля не помітив його за іншою машиною.
У мережі вказали, що пішохід був п’яний, а деякі припустили, що він знаходився в стані наркотичного сп’яніння. Здебільшого коментатори встали на сторону водія.
Як повідомлялося раніше, у Львівській області сталося лобове зіткнення двох легковиків, в результаті чого дівчинка-підліток отримала травми.
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