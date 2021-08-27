В Киеве, где жил Богдан Ступка, открыли мемориальную доску-горельеф (эксклюзивные фото)

В Киеве ко дню рождения народного артиста Богдана Ступки открыли мемориальную доску-горельеф.

Сегодня, 27 августа, легендарному актеру Богдану Ступке исполнилось бы 80 лет. По случаю этой даты в столице проходит немало торжеств.

В частности, в 11:00 на улице Заньковецкой, 3/1, где жил Богдан Сильвестрович, открыли мемориальную доску. На торжество пришло много родных, друзей и коллег художника. Среди которых министр культуры Александр Ткаченко, актер Евгений Нищук, актер Остап Ступка, руководство КГГА. Также ожидали и президента Украины Владимира Зеленского.

Автор горельефа скульптор Николай Зноба. На горельефе актер изображён улыбающимся и приподнимающим шляпу.

Мероприятие открылось перформансом со шляпами в сопровождении голосов из спектаклей Богдана Ступки. Стоит отметить, что шляпы — неотъемлемая часть образа актера, по дороге в театр, он любил здороваться с людьми, снимая в знак уважения шляпу.

На открытии побывал кореспондент "Телеграфа".

В Киеве открыли мемориальную доску-горельеф, где жил Богдан Сильвестрович Актер проживал в этом доме по адресу ул. Заньковецкая, 1/3. Автор горельефа скульптор Николай Зноба В мероприятии участвовало много гостей На открытие пришли известные актеры, политики и представители СМИ Сын прославленного артиста Остап Ступка На церемонию открытия монумента ожидали президента Владимира Зеленского

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Также 27 августа на сцене Национального театра имени Ивана Франко пройдет спектакль режиссера Ивана Урывского "Пер Гюнт", посвященный памяти Богдана Ступки. Актер в свое время мечтал о постановке пьесы Генрика Ибсена на сцене родного театра. В главной роли будет Остап Ступка.

Кроме того, в память об артисте в Киеве откроется уникальная по содержанию выставка "Код Ступки". Выставка будет проходить в Национальном музее Тараса Шевченко с 29 августа по 10 сентября.

Богдан Сильвестрович Ступка (1941-2012) — украинский актер театра и кино, художественный руководитель столичного Национального академического драматического театра им. И.Франко.

Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино. Самые известные фильмы с его участием — "Белая птица с черной отметиной", "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Огнем и мечом", "Свои", "Сердце на ладони".

Отметим, недавно внук Богдана Ступки актер и телеведущий Дмитрий Ступка попал в громкий скандал.