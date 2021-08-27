У Києві, де жив Богдан Ступка, відкрили меморіальну дошку-горельєф (ексклюзивні фото)

У Києві до дня народження народного артиста Богдана Ступки відкрили меморіальну дошку-горельєф.

Сьогодні, 27 серпня, легендарному акторові Богдану Ступці виповнилося б 80 років. З нагоди цієї дати в столиці проходить чимало урочистостей.

Зокрема, о 11:00 на вулиці Заньковецької, 3/1, де жив Богдан Сильвестрович, відкрили меморіальну дошку. На церемонію відкриття прийшло багато рідних, друзів та колег художника. Серед яких міністр культури Олександр Ткаченко, актор Євген Нищук, актор Остап Ступка, керівництво КМДА. Також очікували і президента України Володимира Зеленського.

Автор горельефа скульптор Микола Зноба. На монументі актор зображений усміхненим та з капелюхом.

Захід відкрився перформансом з капелюхами в супроводі голосів з вистав Богдана Ступки. Варто відзначити, що капелюхи — невід’ємна частина образу актора, по дорозі в театр, він любив вітатися з людьми, знімаючи на знак поваги капелюх.

На відкритті побував і кореспондент "Телеграфа".

У Києві відкрили меморіальну дошку-горельєф, де жив Богдан Сильвестрович Актор проживав в цьому будинку за адресою вул. Заньковецька, 1/3. Автор горельефа скульптор Микола Зноба У заході взяли участь багато гостей На відкриття прийшли відомі актори, політики та представники ЗМІ Син прославленого артиста Остап Ступка На церемонію відкриття монумента очікували і президента Володимира Зеленського

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Також 27 серпня на сцені Національного театру імені Івана Франка відбудеться вистава режисера Івана Уривський "Пер Гюнт", присвячена пам’яті Богдана Ступки. Актор свого часу мріяв про постановку п’єси Генріка Ібсена на сцені рідного театру. У головній ролі буде Остап Ступка.

Крім того, в пам’ять про артиста в Києві відкриється унікальна за змістом виставка "Код Ступки". Виставка буде проходити в Національному музеї Тараса Шевченка з 29 серпня по 10 вересня.

Богдан Сильвестрович Ступка (1941-2012) — український актор театру і кіно, художній керівник столичного Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка.

Актор зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно. Найвідоміші фільми з його участю — "Білий птах з чорною ознакою", "Схід-Захід", "Водій для Віри", "Вогнем і мечем", "Свої", "Серце на долоні".

Відзначимо, недавно онук Богдана Ступки актор та телеведучий Дмитро Ступка потрапив в гучний скандал.