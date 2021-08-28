Тела из покореженных авто вырезали спасатели: возле Обухова случилось смертельное ДТП (видео)
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Тело вырезали спасатели: возле Обухова случилось смертельное ДТП (видео)
В Киевской области возле Обухова произошло серьезное ДТП с участием легковушки и внедорожника.
Кадрами с места происшествия поделились местные телеграм-каналы.
В сообщении "Київ Оперативний" отмечается, что авария произошла на Кольцевой дороге Обухова. По предварительным данным в ДТП погибли два человека.
В связи с происшествием движение было осложнено. На месте работают медики, спасатели и полиция.
"Из смятого Шевроле Лачетти тела извлекали спасатели. Движение парализовано", — добавили в dtp.kiev.ua.
О причинах аварии не сообщалось.
Как сообщалось ранее, в Харькове ночью автомобиль сбил женщину, которая ехала на лошади. В результате происшествия животное погибло на месте, а наездницу доставили в больницу.
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