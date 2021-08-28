Тіла з розбитих авто вирізали рятувальники: біля Обухова сталося смертельне ДТП (відео)

Тіло вирізали рятувальники: біля Обухова сталося смертельне ДТП (відео)

У Київській області біля Обухова відбулося серйозне ДТП за участю легковика та позашляховика.

Кадрами з місця події поділилися місцеві телеграм-канали.

У повідомленні "Київ Оперативний" зазначається, що аварія сталася на Кільцевій дорозі Обухова. За попередніми даними в ДТП загинули дві людини.

У зв’язку з подією рух було ускладнено. На місці працюють медики, рятувальники і поліція.

"З зім’ятого Шевроле Лачетті тіла витягували рятувальники. Рух паралізовано", — додали в dtp.kiev.ua.

Про причини аварії не повідомлялося.

Як повідомлялося раніше, в Харкові вночі автомобіль збив жінку, яка їхала на коні. В результаті події тварина загинула на місці, а наїзницю доставили в лікарню.