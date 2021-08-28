Рус

Тіла з розбитих авто вирізали рятувальники: біля Обухова сталося смертельне ДТП (відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
97
Тіла з розбитих авто вирізали рятувальники: біля Обухова сталося смертельне ДТП (відео) Новина оновлена 28 серпня 2021, 20:19
ДТП в Обухові

Тіло вирізали рятувальники: біля Обухова сталося смертельне ДТП (відео)

У Київській області біля Обухова відбулося серйозне ДТП за участю легковика та позашляховика.

Кадрами з місця події поділилися місцеві телеграм-канали.

У повідомленні "Київ Оперативний" зазначається, що аварія сталася на Кільцевій дорозі Обухова. За попередніми даними в ДТП загинули дві людини.

У зв’язку з подією рух було ускладнено. На місці працюють медики, рятувальники і поліція.

"З зім’ятого Шевроле Лачетті тіла витягували рятувальники. Рух паралізовано", — додали в dtp.kiev.ua.

Про причини аварії не повідомлялося.

Як повідомлялося раніше, в Харкові вночі автомобіль збив жінку, яка їхала на коні. В результаті події тварина загинула на місці, а наїзницю доставили в лікарню.

Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото
Суспільство
Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото
Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото
Дата публікації
Категорія
Під час обстрілів Авдіївки поранення отримали дев’ять військовослужбовців
Під час обстрілів Авдіївки поранення отримали дев’ять військовослужбовців
Дата публікації
Категорія
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Дата публікації
Категорія
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір