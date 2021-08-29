Укр

В Киеве водитель легковушки протаранил столб, сбил двух пешеходов и погиб (эксклюзивные фото)

Автор
А. Дворовенко
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В Киеве водитель легковушки протаранил столб, сбил двух пешеходов и погиб (эксклюзивные фото) Новость обновлена 29 августа 2021, 09:16
В Киеве на улице Братиславской легковушка врезалась в столб и сбила велосипедистов, водитель погиб

За рулем легковушки был молодой человек 1999 года рождения

В Киеве в ночь на воскресенье, 29 августа, произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Ланос" потерял управление, вследствие чего протаранил фонарный столб, зацепив пешеходов. Водитель легковушки погиб на месте.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Известно, что трагическая авария произошла на перекрестке улиц Братиславская и Крайняя. По предварительным данным, легковушка двигалась в сторону Троещины, когда потеряла управление и начала боком уходить в сторону тротуара.

"Ланос" врезался в высокий бордюр и, продолжив движение, протаранил мачту уличного освещения. После этого автомобиль задел двух пешеходов з велосипедами, которые ждали зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу.

Пешеходов госпитализировали. Очевидцы ДТП говорят, что они получили незначительные травмы, а фонарный столб спас им жизнь.

В результате ДТП на месте погиб водитель легковушки. Его тело из салона доставали спасатели. Как оказалось, погибшим оказался молодой человек 1999 года рождения.

Причину аварии установит следствие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Киевом 53-летний водитель скончался за рулем авто, в салоне которого находился его 7-летний сын. Мальчика с многочисленными травмами госпитализировали.

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