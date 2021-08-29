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У Києві водій легковика протаранив стовп, збив двох пішоходів і загинув (ексклюзивні фото)

Автор
А. Дворовенко
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У Києві водій легковика протаранив стовп, збив двох пішоходів і загинув (ексклюзивні фото) Новина оновлена 29 серпня 2021, 09:16
У Києві на вулиці Братиславській легковик врізався у стовп і збив велосипедистів, водій загинув

За кермом легковика був молодий хлопець 1999 року народження

У Києві в ніч на неділю, 29 серпня сталася смертельна ДТП. Автомобіль "Ланос" не впорався з керуванням, внаслідок чого протаранив ліхтарний стовп, зачепивши пішоходів. Водій легковика загинув на місці.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Відомо, що трагічна аварія сталася на перехресті вулиць Братиславська і Крайня. За попередніми даними, легковик рухався в бік Троєщини, коли втратив керування і почав боком йти в сторону тротуару.

"Ланос" врізався у високий бордюр і, продовживши рух, протаранив щоглу вуличного освітлення. Після цього автомобіль зачепив двох пішоходів з велосипедами, які чекали зелений сигнал світлофора, щоб перейти дорогу.

Пішоходів госпіталізували. Очевидці ДТП кажуть, що вони отримали незначні травми, а ліхтарний стовп врятував їм життя.

В результаті ДТП на місці загинув водій легковика. Його тіло з салону діставали рятувальники. Як виявилося, загиблим виявився молодий чоловік 1999 року народження.

Причину аварії встановить слідство.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Києвом 53-річний водій помер за кермом авто, в салоні якого знаходився його 7-річний син. Хлопчика з численними травмами госпіталізували.

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