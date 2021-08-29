"Подобное буйство стихии вижу впервые": жители Киева активно делятся кадрами урагана с ливнем (фото, видео)

Киев "поплыл" после ливня.

В последнее воскресенье лета, как и прогнозировали синоптики, погода "порадовала" жителей столицы Украины мощным ливнем, из-за которого ряд городских районов оказался затопленным.

Кадрами потопа поделились местные жители и телеграм-каналы.

"После сильного, почти тропического ливня, который длился минут 20-30 в районе метро "Героев Днепра", два выхода и один вход на станцию метро залиты водой", — написала местная жительница Марина Сингаевская.

Она указала, что работники метро и близлежащего ТЦ избавлялись от воды швабрами и уборочными машинами.

"Подобное буйство стихии вижу впервые", — указала другая киевлянка Елена Деревянко.

Сильные осадки выпали в центре Киева, а также на Виноградаре и в Голосеевском районе.

Местами ливни сломали ветви и повалили деревья. Из-за образовавшихся потоков, пешеходам приходилось брести по щиколотку в воде, а автомобилям "плавать" по дорогам.

Как сообщалось ранее, синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине на следующей неделе и где стоит ждать похолодания и дождей.