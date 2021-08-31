"Слуги народа" вместе с ОПЗЖ блокировали трибуну Киевсовета: что произошло на сессии (фото)

В заседании пришлось брать перерыв.

Во вторник, 31 августа, депутаты фракции "Слуга народа" в Киевском городском совете блокировали трибуну вместе с частью фракции ОПЗЖ.

Об этом сообщил депутат от "УДАР" Дмитрий Белоцерковец.

"И такое бывает", — написал он. прикрепив к посту соответствующее фото.

Другой депутат Леонид Емец ("Европейская солидарность") написал, что "слуги" заявили об узурпации власти представителями партии городского мэра Виталия Кличко.

По его словам, представители "СН" недовольны, что "УДАР" контролирует большинство в бюджетной комиссии.

Как отмечает депутат Тарас Козак от "Голоса", после этого в заседании Киевсовета был объявлен перерыв.

Как сообщалось ранее, утром возле здания Киевсовета собрались родители студентов Киевской академии искусств и потребовали отставки ректора ВУЗа Ольги Бенч.