"Слуги народу" разом з ОПЗЖ блокували трибуну Київради: що сталося на сесії (фото)
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У засіданні довелося брати перерву.
У вівторок, 31 серпня, депутати фракції "Слуга народу" в Київській міській раді блокували трибуну разом з частиною фракції ОПЗЖ.
Про це повідомив депутат від "УДАР" Дмитро Білоцерківець.
"І таке буває", — написав він. прикріпивши до посту відповідне фото.
Інший депутат Леонід Ємець ( "Європейська солідарність") написав, що "слуги" заявили про узурпацію влади представниками партії міського мера Віталія Кличка.
За його словами, представники "СН" незадоволені, що "УДАР" контролює більшість у бюджетній комісії.
Як зазначає депутат Тарас Козак від "Голосу", після цього в засіданні Київради було оголошено перерву.
Як повідомлялося раніше, вранці біля будівлі Київради зібралися батьки студентів Київської академії мистецтв і зажадали відставки ректора ВНЗ Ольги Бенч.
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