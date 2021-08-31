"Слуги народу" разом з ОПЗЖ блокували трибуну Київради: що сталося на сесії (фото)

У засіданні довелося брати перерву.

У вівторок, 31 серпня, депутати фракції "Слуга народу" в Київській міській раді блокували трибуну разом з частиною фракції ОПЗЖ.

Про це повідомив депутат від "УДАР" Дмитро Білоцерківець.

"І таке буває", — написав він. прикріпивши до посту відповідне фото.

Інший депутат Леонід Ємець ( "Європейська солідарність") написав, що "слуги" заявили про узурпацію влади представниками партії міського мера Віталія Кличка.

За його словами, представники "СН" незадоволені, що "УДАР" контролює більшість у бюджетній комісії.

Як зазначає депутат Тарас Козак від "Голосу", після цього в засіданні Київради було оголошено перерву.

Як повідомлялося раніше, вранці біля будівлі Київради зібралися батьки студентів Київської академії мистецтв і зажадали відставки ректора ВНЗ Ольги Бенч.