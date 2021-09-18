"Скажите спасибо, что построили": дизайн новой поликлиники в Киеве неприятно поразил сеть (фото)

Цветовая гамма помещения напомнила местным жителям российскую народную роспись

В Киеве на Осокорках вскоре откроют новую поликлинику, которую должны были завершить еще до апреля 2021, однако для этого не хватало средств. Помещения медицинского заведения таки достроили, однако местные жители этому совсем не обрадовались — все дело в фасаде и цветовой гамме помещения.

Об этом в Twitter сообщает сообщество "Национал-Урбанизм".

Так, пользователи сети назвали помещение медучреждения "невыразимым ужасом с совершенно гадкой цветовой гаммой". Кроме того, как пишут очевидцы, помещение имеет сомнительное качество строительства и "ненужные ступени перед входом".

Вот как выглядит помещение поликлиники, которую откроют в столичном микрорайоне Осокорки:

Как сообщила Дарницкая районная государственная администрация, поликлиника откроется по адресу улица Гмыри, 8. После открытия медучреждение сможет обслуживать до 500 пациентов за смену. Ее обещают открыть до конца текущего года. Стоит отметить, что до 2016 года поликлиника работала на этом же месте, однако после решения о реконструкции, это заведение переселили на ул. Мишуги, 5.

В Киеве на улице Гмыри, 8 откроют новую поликлинику

Открытие нового здания поликлиники порадовало лишь некоторых жителей района, ведь, по их словам, там 5 лет стоял заброшенный фундамент. В то же время большинство из них шокированы выбранной цветовой гаммой помещения и заявляют о безвкусице власти. Еще некоторым цвета напомнили "гжель" — вид российской народной росписи в характерной голубовато-синей гамме.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Умани на время празднования Рош ха-Шана открыли Starbucks, однако его фасад совсем не напоминал всемирно известную кафе.