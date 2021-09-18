Рус

"Скажіть дякую, що побудували": дизайн нової поліклініки у Києві неприємно вразив мережу (фото)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
Так поліклініка на вул. Гмирі, 8 виглядала, поки її не пофарбували Новина оновлена 18 вересня 2021, 12:26
Так поліклініка на вул. Гмирі, 8 виглядала, поки її не пофарбували

Кольорова гама приміщення нагадала місцевим жителям російський народний розпис

У Києві на Осокорках незабаром відкриють нову поліклініку, яку мали завершити ще до квітня 2021 року, однак для цього не вистачало коштів. Приміщення медичного закладу таки добудували, однак місцеві жителі цьому зовсім не зраділи — вся справа у фасаді та кольоровій гамі приміщення.

Про це у Twitter повідомляє спільнота "Націонал-Урбанізм".

Так, користувачі мережі назвали приміщення медзакладу "невимовним жахом з абсолютно бридкою кольоровою гамою". Крім того, як пишуть очевидці, приміщення має сумнівну якість будівництва та "непотрібні сходи перед входом".

Ось як виглядає приміщення поліклініки, яку відкриють у столичному мікрорайоні Осокорки:

Як повідомила Дарницька районна державна адміністрація, поліклініка відкриється за адресою вулиця Гмирі, 8. Після відкриття медзаклад зможе обслуговувати до 500 пацієнтів за зміну. Його обіцяють відкрити до кінця поточного року. Варто зазначити, що до 2016 року поліклініка функціонувала на цьому ж місці, однак після рішення про реконструкцію, цей заклад переселили на вул. Мишуги, 5.

У Києві на вулиці Гмирі, 8 відкриють нову поліклініку
У Києві на вулиці Гмирі, 8 відкриють нову поліклініку

Відкриття нового приміщення поліклініки порадувало лише деяких мешканців району, адже, за їх словами, там 5 років стояв закинутий фундамент. Водночас більшість з них шоковані обраною кольоровою гамою приміщення і заявляють про несмак місцевої влади. Ще декому кольори нагадали "гжель" — вид російського народного розпису в характерній блакитно-синій гамі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Умані на час святкування Рош ха-Шана відкрили Starbucks, однак його фасад зовсім не нагадував всесвітньо відому кавʼярню.

Теги:
#Київ #Осокорки #Поліклініка
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Політика
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Категорія
Всього за час пандемії захворіли 2 344 398 осіб.
Госпіталізацій стало більше, одужань менше — статистика COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
Обмін репліками стався 17 вересня
Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку
Дата публікації
Категорія
Володар двох фантиків голосує на російських виборах
Тріумф ідіотизму — Пушилін засвітив своє російське громадянство, а "паспорт ДНР" прирівняв до фантика
Дата публікації
Категорія
Українців чекають проблеми з субсидіями у 2022 році
Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році