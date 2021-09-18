"Скажіть дякую, що побудували": дизайн нової поліклініки у Києві неприємно вразив мережу (фото)

Кольорова гама приміщення нагадала місцевим жителям російський народний розпис

У Києві на Осокорках незабаром відкриють нову поліклініку, яку мали завершити ще до квітня 2021 року, однак для цього не вистачало коштів. Приміщення медичного закладу таки добудували, однак місцеві жителі цьому зовсім не зраділи — вся справа у фасаді та кольоровій гамі приміщення.

Про це у Twitter повідомляє спільнота "Націонал-Урбанізм".

Так, користувачі мережі назвали приміщення медзакладу "невимовним жахом з абсолютно бридкою кольоровою гамою". Крім того, як пишуть очевидці, приміщення має сумнівну якість будівництва та "непотрібні сходи перед входом".

Ось як виглядає приміщення поліклініки, яку відкриють у столичному мікрорайоні Осокорки:

Як повідомила Дарницька районна державна адміністрація, поліклініка відкриється за адресою вулиця Гмирі, 8. Після відкриття медзаклад зможе обслуговувати до 500 пацієнтів за зміну. Його обіцяють відкрити до кінця поточного року. Варто зазначити, що до 2016 року поліклініка функціонувала на цьому ж місці, однак після рішення про реконструкцію, цей заклад переселили на вул. Мишуги, 5.

У Києві на вулиці Гмирі, 8 відкриють нову поліклініку

Відкриття нового приміщення поліклініки порадувало лише деяких мешканців району, адже, за їх словами, там 5 років стояв закинутий фундамент. Водночас більшість з них шоковані обраною кольоровою гамою приміщення і заявляють про несмак місцевої влади. Ще декому кольори нагадали "гжель" — вид російського народного розпису в характерній блакитно-синій гамі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Умані на час святкування Рош ха-Шана відкрили Starbucks, однак його фасад зовсім не нагадував всесвітньо відому кавʼярню.