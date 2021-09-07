До приїзду хасидів в Умані відкрили Starbucks, але виглядає він підозріло (фото)

Заклад користується популярністю серед паломників

З приїздом паломників-хасидів в Умань, де вони святкуватимуть Рош га-Шана, підприємливі містяни не втратили нагоду заробити на цьому грошей. Так, у місті з’явилася кав’ярня Starbucks, однак до відомої американської фірми вона не має жодного стосунку.

Фотографією підозрілого Starbucks в Умані поділився користувач Instagram Андрій Жигайло.

"Тут пів хіпстерського Києва чекає приходу Starbucks в Україну. А він он де, в Умані виявляється", — йдеться у підписі до фото.

Судячи з кадру, заклад таки користується попитом серед паломників, які шикуються у чергу за кавою. І схоже, що абсолютно нікого не насторожує той факт, що Starbucks в Умані — це базарна ятка, яку обтягнули дивними коричневими банерами з написами на івриті та обклеїли папірцями замість адекватних табличок асортименту. Єдине у чому власники цього закладу дотрималися концепції так це те, що там діє система самообслуговування. І зелений логотип, до речі, також присутній.

Starbucks — найбільша міжнародна мережа кафе швидкого обслуговування, яка представлена у 55 країнах світу. При цьому офіційного представництва американської компанії в Україні немає, як і жодного їх закладу. Українці неодноразово називали Starbucks одним з найбільш очікуваних брендів на ринку України поряд з IKEA і H&M, які, до речі, в Україні таки з’явилися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у одній з кавʼярень Дніпра відвідувачі поглумилися над 14-річною дівчинкою, заманивши її в туалет і зґвалтувавши.