К приезду хасидов в Умани открыли Starbucks, но выглядит он подозрительно (фото)

Заведение пользуется популярностью среди паломников

С приездом паломников-хасидов в Умань, где они будут праздновать Рош ха-Шана, предприимчивые горожане не утратили возможность заработать на этом денег. Так, в городе появилась кофейня Starbucks, однако к известной американской фирме она не имеет никакого отношения.

Фотографией подозрительного Starbucks в Умани поделился журналист Obozrevatel Андрей Жигайло в Instagram.

"Здесь пол хипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани оказывается", — говорится в подписи к фото.

Судя по кадру, заведение таки пользуется спросом среди паломников, выстроившихся в очередь за кофе. И похоже, что абсолютно никого не настораживает тот факт, что Starbucks в Умани — это базарная лавка, которую обтянули странными коричневыми баннерами с надписями на иврите и обклеили бумажками вместо адекватных табличек ассортимента. Единственное в чем владельцы этого заведения придерживались концепции так это то, что там действует система самообслуживания. И зеленый логотип, кстати, также присутствует.

Starbucks — крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания, которая представлена в 55 странах мира. При этом официального представительства американской компании в Украине нет, как и любого их заведения. Украинцы неоднократно называли Starbucks одним из самых ожидаемых брендов на рынке Украины наряду с IKEA и H&M, которые, кстати, в Украине все же появились.

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