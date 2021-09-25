Выезжала из двора и не уступила дорогу: в Киеве мотоциклист врезался в легковушку (эксклюзивные фото)
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Причины аварии устанавливаются.
В субботу, 25 сентября, в Киеве мотоциклист врезался в выезжающую на дорогу легковушку.
На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".
ДТП случилось возле перекрестков улицы Генерала Наумова и новой дороги на Ирпень.
Согласно предварительной информации, 24-летняя девушка за рулем автомобиля "Шевроле" выезжала из двора включив поворотник, однако по какой-то причине она не заметила и не уступила дорогу мотоциклисту.
Байкер по всей видимости отреагировать не успел и на скорости въехал в район правой передней дверцы.
Мужчину госпитализировали, однако о тяжести травм узнать не удалось.
Прибывшая на место полиция начала выяснять детали происшествия.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".
Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный водитель микроавтобуса врезался в автомобиль патрульных. В итоге пострадали четыре человека.
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