Выезжала из двора и не уступила дорогу: в Киеве мотоциклист врезался в легковушку (эксклюзивные фото)

Причины аварии устанавливаются.

В субботу, 25 сентября, в Киеве мотоциклист врезался в выезжающую на дорогу легковушку.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

ДТП случилось возле перекрестков улицы Генерала Наумова и новой дороги на Ирпень.

Согласно предварительной информации, 24-летняя девушка за рулем автомобиля "Шевроле" выезжала из двора включив поворотник, однако по какой-то причине она не заметила и не уступила дорогу мотоциклисту.

Байкер по всей видимости отреагировать не успел и на скорости въехал в район правой передней дверцы.

Мужчину госпитализировали, однако о тяжести травм узнать не удалось.

Прибывшая на место полиция начала выяснять детали происшествия.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".

Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный водитель микроавтобуса врезался в автомобиль патрульных. В итоге пострадали четыре человека.