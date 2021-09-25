Укр

Выезжала из двора и не уступила дорогу: в Киеве мотоциклист врезался в легковушку (эксклюзивные фото)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
13
ДТП в Киеве
ДТП в Киеве

Причины аварии устанавливаются.

В субботу, 25 сентября, в Киеве мотоциклист врезался в выезжающую на дорогу легковушку.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

ДТП случилось возле перекрестков улицы Генерала Наумова и новой дороги на Ирпень.

Согласно предварительной информации, 24-летняя девушка за рулем автомобиля "Шевроле" выезжала из двора включив поворотник, однако по какой-то причине она не заметила и не уступила дорогу мотоциклисту.

Байкер по всей видимости отреагировать не успел и на скорости въехал в район правой передней дверцы.

Мужчину госпитализировали, однако о тяжести травм узнать не удалось.

Прибывшая на место полиция начала выяснять детали происшествия.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".

Как сообщалось ранее, в Киеве пьяный водитель микроавтобуса врезался в автомобиль патрульных. В итоге пострадали четыре человека.

Теги:
#Киев #ДТП
Игорь Кондратюк
Интервью
Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Игорь Кондратюк
Кондратюк о выступлениях российских звезд в Украине: "Моя версия — СБУ и некоторые властные мужи на этом зарабатывают"
Дата публикации
Категория
Вероятный аккаунт отца Зеленского
Отец Зеленского, возможно, завел аккаунт в Instagram, где "посылает" пользователей: почему это может быть не фейк
Дата публикации
Категория
Перед спикером Рады стоит непростой выбор
Разумкова ставят перед политическим выбором - подставиться самому или рисковать отставкой
Дата публикации
Категория
Вера Платонова
Глава Visa Украина Вера Платонова: Если бы я была студенткой с 1000 долларов в руках, вложила бы их в обучение джиджитал-маркетингу
Дата публикации
Категория
Магнитные бури
Землю накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать и как уберечься