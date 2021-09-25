Виїжджала з двору і не поступилася дорогою: в Києві мотоцикліст врізався в легковик (ексклюзивні фото)

Причини аварії встановлюються.

У суботу, 25 вересня, в Києві мотоцикліст врізався в легковик, що виїжджав на дорогу.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа".

ДТП сталося біля перехресть вулиці Генерала Наумова та нової дороги на Ірпінь.

Згідно з попередньою інформацією, 24-річна дівчина за кермом автомобіля "Шевроле" виїжджала з двору включивши поворотник, однак з якоїсь причини вона не помітила і не поступилася дорогою мотоциклістові.

Байкер по всій видимості відреагувати не встиг і на швидкості в’їхав в район правої передньої дверці.

Чоловіка госпіталізували, проте про тяжкість травм дізнатися не вдалося.

Поліція почала з’ясовувати деталі події.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф".

Як повідомлялося раніше, в Києві п’яний водій мікроавтобуса врізався в автомобіль патрульних. В результаті постраждали чотири людини.