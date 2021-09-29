"Это какой-то позор": актриса похвасталась в соцсетях нарушением ПДД и нарвалась на хейт (видео)

Актриса говорит, что не успевает в аэропорт.

В Киеве водитель решил избежать пробок и проскочил прямо по тротуару. Ситуация могла бы остаться незамеченной, если бы находящаяся в салоне женщина не обнародовала эти кадры в своем Инстаграме.

Очевидно, что видео было снято Еленой Лавровой, которая представляется как актриса и саксофонистка, поскольку кадры были выложены в сторис в ее профиле.

"Ну да, спешим в аэропорт, вот так вот", — говорит она на видео.

Стоит отметить, что к моменту публикации, соответствующее видео из ее профиля было удалено.

Пользователи сети выразили свое возмущение таким поведением водителя автомобиля, так и тем, что подобное видео было выставлено актрисой на всеобщее обозрение.

Как сообщалось ранее, под Одессой подростки сняли дом, а затем разнесли его во время пьянки. Как и можно было предположить, все действия они засняли на видео и обнародовали в своих соцсетях.

Впрочем, наказания они не боятся и говорят, что родители все "порешают".