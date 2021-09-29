"Это какой-то позор": актриса похвасталась в соцсетях нарушением ПДД и нарвалась на хейт (видео)
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Актриса говорит, что не успевает в аэропорт.
В Киеве водитель решил избежать пробок и проскочил прямо по тротуару. Ситуация могла бы остаться незамеченной, если бы находящаяся в салоне женщина не обнародовала эти кадры в своем Инстаграме.
Очевидно, что видео было снято Еленой Лавровой, которая представляется как актриса и саксофонистка, поскольку кадры были выложены в сторис в ее профиле.
"Ну да, спешим в аэропорт, вот так вот", — говорит она на видео.
Стоит отметить, что к моменту публикации, соответствующее видео из ее профиля было удалено.
Пользователи сети выразили свое возмущение таким поведением водителя автомобиля, так и тем, что подобное видео было выставлено актрисой на всеобщее обозрение.
Как сообщалось ранее, под Одессой подростки сняли дом, а затем разнесли его во время пьянки. Как и можно было предположить, все действия они засняли на видео и обнародовали в своих соцсетях.
Впрочем, наказания они не боятся и говорят, что родители все "порешают".
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