"Це якась ганьба": актриса похвалилася в соцмережах порушенням ПДР і нарвалася на хейт (відео)
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Актриса говорила, що не встигає в аеропорт.
У Києві водій вирішив уникнути пробок і проскочив прямо по тротуару. Ситуація могла б залишитися непоміченою, якби жінка, що знаходилась в салоні не оприлюднила ці кадри у своєму Інстаграм.
Очевидно, що відео було знято Оленою Лавровою, яка представляється як актриса і саксофоністка, оскільки кадри були викладені в сторіс в її профілі.
"Ну да, поспішаємо в аеропорт, ось так от", — говорить вона на відео.
Варто зазначити, що на момент публікації, відповідне відео з її профілю було видалено.
Користувачі мережі висловили своє обурення такою поведінкою водія автомобіля, так і тим, що подібне відео було виставлено актрисою на загальний огляд.
Як повідомлялося раніше, під Одесою підлітки зняли будинок, а потім рознесли його під час пиятики. Як і можна було припустити, все дії вони зняли на відео та оприлюднили у своїх соціальних мережах.
Втім, покарання вони не бояться і кажуть, що батьки все "повирішували".
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