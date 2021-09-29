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"Це якась ганьба": актриса похвалилася в соцмережах порушенням ПДР і нарвалася на хейт (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
23
Олена Лаврова Новина оновлена 29 вересня 2021, 19:13
Олена Лаврова

Актриса говорила, що не встигає в аеропорт.

У Києві водій вирішив уникнути пробок і проскочив прямо по тротуару. Ситуація могла б залишитися непоміченою, якби жінка, що знаходилась в салоні не оприлюднила ці кадри у своєму Інстаграм.

Очевидно, що відео було знято Оленою Лавровою, яка представляється як актриса і саксофоністка, оскільки кадри були викладені в сторіс в її профілі.

"Ну да, поспішаємо в аеропорт, ось так от", — говорить вона на відео.

Варто зазначити, що на момент публікації, відповідне відео з її профілю було видалено.

Користувачі мережі висловили своє обурення такою поведінкою водія автомобіля, так і тим, що подібне відео було виставлено актрисою на загальний огляд.

Як повідомлялося раніше, під Одесою підлітки зняли будинок, а потім рознесли його під час пиятики. Як і можна було припустити, все дії вони зняли на відео та оприлюднили у своїх соціальних мережах.

Втім, покарання вони не бояться і кажуть, що батьки все "повирішували".

Теги:
#Київ #Олена Лаврова
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