"Це якась ганьба": актриса похвалилася в соцмережах порушенням ПДР і нарвалася на хейт (відео)

Актриса говорила, що не встигає в аеропорт.

У Києві водій вирішив уникнути пробок і проскочив прямо по тротуару. Ситуація могла б залишитися непоміченою, якби жінка, що знаходилась в салоні не оприлюднила ці кадри у своєму Інстаграм.

Очевидно, що відео було знято Оленою Лавровою, яка представляється як актриса і саксофоністка, оскільки кадри були викладені в сторіс в її профілі.

"Ну да, поспішаємо в аеропорт, ось так от", — говорить вона на відео.

Варто зазначити, що на момент публікації, відповідне відео з її профілю було видалено.

Користувачі мережі висловили своє обурення такою поведінкою водія автомобіля, так і тим, що подібне відео було виставлено актрисою на загальний огляд.

Як повідомлялося раніше, під Одесою підлітки зняли будинок, а потім рознесли його під час пиятики. Як і можна було припустити, все дії вони зняли на відео та оприлюднили у своїх соціальних мережах.

Втім, покарання вони не бояться і кажуть, що батьки все "повирішували".