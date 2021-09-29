В Киеве взорвался трансформатор: в соседних многоэтажках нет света (видео)
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О пострадавших не сообщалось.
В Киеве взорвался трансформатор. Происшествие произошло по адресу Оболонский проспект, 14.
Видеозаписи с места происшествия были обнародованы в местных телеграм каналах.
Как видно на кадрах на месте работают пожарные, которые пытаются потушить огонь.
Отмечается, что в соседних домах из-за ЧП отсутствует электричество.
"Говорят, что может взорваться трансформаторное масло. Рядом стоят машины, их вручную отталкивают подальше", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua.
Информации о пострадавших не поступало. Причины происшествия тоже неизвестны.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
Как сообщалось ранее, накануне в столице произошел пожар в хостеле по улице Симиренко, 36 (Святошинский район). В комнате, которую охватил огонь, находились трое мужчин, один из них спастись не смог.
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