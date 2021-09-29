Укр

В Киеве взорвался трансформатор: в соседних многоэтажках нет света (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Взрыв трансформатора в Киеве
Взрыв трансформатора в Киеве

О пострадавших не сообщалось.

В Киеве взорвался трансформатор. Происшествие произошло по адресу Оболонский проспект, 14.

Видеозаписи с места происшествия были обнародованы в местных телеграм каналах.

Как видно на кадрах на месте работают пожарные, которые пытаются потушить огонь.

Отмечается, что в соседних домах из-за ЧП отсутствует электричество.

"Говорят, что может взорваться трансформаторное масло. Рядом стоят машины, их вручную отталкивают подальше", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Информации о пострадавших не поступало. Причины происшествия тоже неизвестны.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, накануне в столице произошел пожар в хостеле по улице Симиренко, 36 (Святошинский район). В комнате, которую охватил огонь, находились трое мужчин, один из них спастись не смог.

Теги:
#Киев #Пожар #Взрыв #ГСЧС
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