В Киеве взорвался трансформатор: в соседних многоэтажках нет света (видео)

О пострадавших не сообщалось.

В Киеве взорвался трансформатор. Происшествие произошло по адресу Оболонский проспект, 14.

Видеозаписи с места происшествия были обнародованы в местных телеграм каналах.

Как видно на кадрах на месте работают пожарные, которые пытаются потушить огонь.

Отмечается, что в соседних домах из-за ЧП отсутствует электричество.

"Говорят, что может взорваться трансформаторное масло. Рядом стоят машины, их вручную отталкивают подальше", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Информации о пострадавших не поступало. Причины происшествия тоже неизвестны.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, накануне в столице произошел пожар в хостеле по улице Симиренко, 36 (Святошинский район). В комнате, которую охватил огонь, находились трое мужчин, один из них спастись не смог.