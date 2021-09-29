У Києві вибухнув трансформатор: в сусідніх багатоповерхівках немає світла (відео)

Про постраждалих не повідомлялося.

У Києві вибухнув трансформатор. Пригода сталася за адресою Оболонський проспект, 14.

Відеозаписи з місця події були оприлюднені в місцевих телеграм каналах.

Як видно на кадрах на місці працюють пожежники, які намагаються загасити вогонь.

Відзначається, що в сусідніх будинках через ПП відсутня електрика.

"Кажуть, що може вибухнути трансформаторне мастило. Поруч стоять машини, їх вручну відштовхують подалі", — йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua.

Інформації про постраждалих не надходило. Причини події теж невідомі.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

Як повідомлялося раніше, напередодні в столиці сталася пожежа в хостелі по вулиці Симиренка, 36 (Святошинський район). У кімнаті, яку охопив вогонь, перебували троє чоловіків, один з них врятуватися не зміг.