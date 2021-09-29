У Києві вибухнув трансформатор: в сусідніх багатоповерхівках немає світла (відео)
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Про постраждалих не повідомлялося.
У Києві вибухнув трансформатор. Пригода сталася за адресою Оболонський проспект, 14.
Відеозаписи з місця події були оприлюднені в місцевих телеграм каналах.
Як видно на кадрах на місці працюють пожежники, які намагаються загасити вогонь.
Відзначається, що в сусідніх будинках через ПП відсутня електрика.
"Кажуть, що може вибухнути трансформаторне мастило. Поруч стоять машини, їх вручну відштовхують подалі", — йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua.
Інформації про постраждалих не надходило. Причини події теж невідомі.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.
Як повідомлялося раніше, напередодні в столиці сталася пожежа в хостелі по вулиці Симиренка, 36 (Святошинський район). У кімнаті, яку охопив вогонь, перебували троє чоловіків, один з них врятуватися не зміг.
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