Церемония памяти жертв Бабьего Яра: что происходит в киевском заповеднике (фоторепортаж)

К месту приехали и украинские политические и общественные деятели.

В Киеве в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" 6 октября проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине трагедии.

На месте находится корреспондент "Телеграфа".

В 19:25 с речью должен выступить президент Украины Владимир Зеленский, а пока к месту приезжают желающие почтить память расстрелянных нацистами людей.

Среди присутствующих на мероприятии замечены и некоторые украинские политические и общественные деятели.

Среди них, советник главы МВД Антон Геращенко, журналист Дмитрий Гордон, боксер Владимир Кличко, политик и музыкант Святослав Вакарчук и миллиардер Виктор Пинчук.

Антон Геращенко

Антон Геращенко

Святослав Вакарчук

Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон

Владимир Кличко

Виктор Пинчук

Ожидается, что на мероприятиях помимо украинского лидера будет присутствовать и президент Израиля Ицхак Герцог, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Албании Илир Мета, а также деятели еврейских организаций, выживших во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время оккупации Киева нацистами.

Посетители собираются в Бабьем Яру

Мероприятия к годовщине Бабьего Яра

Посетители собираются в Бабьем Яру

Флаги Украины и Израиля

Помимо того, 6 октября будут открыты два новых объекта на территории заповедника.

Речь идет о "Хрустальной стене плача" художницы Марины Абрамович, а также "Кургане памяти", в котором с помощью 3D-моделирования будут воссозданы детали расстрелов в Бабьем Яру.

Хрустальная стена плача

Хрустальная стена плача

Как сообщалось ранее, СБУ рассекретила некоторые документы, в которых раскрываются новые подробности массовых расстрелов в Бабьем Яру.