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Церемония памяти жертв Бабьего Яра: что происходит в киевском заповеднике (фоторепортаж)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Годовщина событий Бабьего Яра
Годовщина событий Бабьего Яра

К месту приехали и украинские политические и общественные деятели.

В Киеве в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" 6 октября проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине трагедии.

На месте находится корреспондент "Телеграфа".

В 19:25 с речью должен выступить президент Украины Владимир Зеленский, а пока к месту приезжают желающие почтить память расстрелянных нацистами людей.

Среди присутствующих на мероприятии замечены и некоторые украинские политические и общественные деятели.

Среди них, советник главы МВД Антон Геращенко, журналист Дмитрий Гордон, боксер Владимир Кличко, политик и музыкант Святослав Вакарчук и миллиардер Виктор Пинчук.

Антон Геращенко
Антон Геращенко
Антон Геращенко
Антон Геращенко
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Виктор Пинчук
Виктор Пинчук

Ожидается, что на мероприятиях помимо украинского лидера будет присутствовать и президент Израиля Ицхак Герцог, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Албании Илир Мета, а также деятели еврейских организаций, выживших во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время оккупации Киева нацистами.

Посетители собираются в Бабьем Яру
Посетители собираются в Бабьем Яру
Мероприятия к годовщине Бабьего Яра
Мероприятия к годовщине Бабьего Яра
Посетители собираются в Бабьем Яру
Посетители собираются в Бабьем Яру
Флаги Украины и Израиля
Флаги Украины и Израиля

Помимо того, 6 октября будут открыты два новых объекта на территории заповедника.

Речь идет о "Хрустальной стене плача" художницы Марины Абрамович, а также "Кургане памяти", в котором с помощью 3D-моделирования будут воссозданы детали расстрелов в Бабьем Яру.

Хрустальная стена плача
Хрустальная стена плача
Хрустальная стена плача
Хрустальная стена плача

Как сообщалось ранее, СБУ рассекретила некоторые документы, в которых раскрываются новые подробности массовых расстрелов в Бабьем Яру.

Теги:
#Киев #Бабий Яр
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