В Киеве во время съемок фильма с моста рухнул кран (эксклюзивные фото)

В результате падения крана никто не пострадал

В Киеве возле станции метро "Выдубичи" в ночь на воскресенье, 10 октября, произошло ЧП — там с Южного моста упал кран с осветительной аппаратурой. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом с места события сообщил корреспондент "Телеграфа".

Известно, что кран с освещением использовали во время съемок фильма, однако мощное транспортное средство нарушило правила безопасности, что привело к его опрокидыванию с развязки. На место ЧП оперативно прибыли спасатели КАРС на другом более мощном автокране, чтобы спасти коллегу.

На этот раз обошлось без пострадавших, конструкция Южного моста также выдержала нагрузку и, к счастью, не развалилась.

О сумме убытков ничего пока не известно. Выяснять обстоятельства чрезвычайного происшествия будут правоохранители.

Стоит отметить, что ЧП произошло на оживленной транспортной развязке в ночное время. Вполне вероятно, что это спасло ситуацию от более плачевных последствий. К слову, спасатели КАРС также сработали достаточно оперативно, что помогло спасти водителя крана, который рухнул с моста.

Авария произошла на развязке Южного моста

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Пермском стран (РФ) надземный железный пешеходный переход упал на машины и раздавил двух водителей. Это произошло потому, что один из водителей не опустил кузов грузовика, которым и сорвало металлическую конструкцию.