Рус

У Києві під час зйомок фільму з мосту звалився кран (екслюзивні фото)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
117
НП на Південному мосту Новина оновлена 10 жовтня 2021, 13:59
НП на Південному мосту

Внаслідок падіння крану ніхто не постраждав

У Києві поблизу станції метро "Видубичі" в ніч на неділю, 10 жовтня, сталася надзвичайна подія — там з Південного мосту звалився кран з освітлювальною апаратурою. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це з місця події повідомив кореспондент "Телеграфа".

Відомо, що кран з освітленням використовували під час зйомок фільму, однак потужний транспортний засіб порушив правила безпеки, що призвело до його перекидання із розвʼязки. На місце НП опертивно прибули рятувальники КАРС на другому більш потужному автокрані, щоб врятувати колегу.

Цього разу обійшлося без постраждалих, конструкція Південного мосту також витримала навантаження і, на щастя, не розвалилася.

Про суму збитків нічого поки не відомо. Зʼясовувати обставини надзвичайної події будуть правоохоронці.

Варто зазначити, що надзвичайна подія сталася на жвавій транспортній розвʼязці у нічний час. Цілком ймовірно, що це врятувало ситуацію від більш плачевних наслідків. До слова, рятувальники КАРС також спрацювали досить оперативно, що допомогло врятувати водія крану, який звалився з мосту.

Аварія сталася на розв'язці Південного мосту
Аварія сталася на розв'язці Південного мосту

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Пермському країн (РФ) надземний залізний пішохідний перехід впав на машини і розчавив двох водіїв. Це сталося тому, що один з водіїв не опустив кузов вантажівки, яким і зірвало металеву конструкцію.

Теги:
#Київ #ДТП #ПП #Південний міст
За добу встигло "пожовтіти" два регіони
Україна
В Україні за тиждень вдвічі зросла кількість "помаранчевих" областей, багато на межі "червоної" зони
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
За добу встигло "пожовтіти" два регіони
В Україні за тиждень вдвічі зросла кількість "помаранчевих" областей, багато на межі "червоної" зони
Дата публікації
Категорія
Ф’юрі — Вайлдер 3
Заруба року: відео бою Фьюри - Вайлдер 3
Дата публікації
Категорія
Понад 250 тисяч спецперепусток на випадок карантину жителі столиці замовили тільки за вересень
У Києві готуються до нового локдауну
Дата публікації
Категорія
Працівники мають місяць на те, щоб вакцинуватися
В Україні розширять перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19
Дата публікації
Категорія
Місце аварії літака L-410
У Татарстані впав пасажирський літак, пілоти і багато пасажирів загинули: всі подробиці (фото, відео)