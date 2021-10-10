У Києві під час зйомок фільму з мосту звалився кран (екслюзивні фото)

Внаслідок падіння крану ніхто не постраждав

У Києві поблизу станції метро "Видубичі" в ніч на неділю, 10 жовтня, сталася надзвичайна подія — там з Південного мосту звалився кран з освітлювальною апаратурою. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це з місця події повідомив кореспондент "Телеграфа".

Відомо, що кран з освітленням використовували під час зйомок фільму, однак потужний транспортний засіб порушив правила безпеки, що призвело до його перекидання із розвʼязки. На місце НП опертивно прибули рятувальники КАРС на другому більш потужному автокрані, щоб врятувати колегу.

Цього разу обійшлося без постраждалих, конструкція Південного мосту також витримала навантаження і, на щастя, не розвалилася.

Про суму збитків нічого поки не відомо. Зʼясовувати обставини надзвичайної події будуть правоохоронці.

Варто зазначити, що надзвичайна подія сталася на жвавій транспортній розвʼязці у нічний час. Цілком ймовірно, що це врятувало ситуацію від більш плачевних наслідків. До слова, рятувальники КАРС також спрацювали досить оперативно, що допомогло врятувати водія крану, який звалився з мосту.

Аварія сталася на розв'язці Південного мосту

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Пермському країн (РФ) надземний залізний пішохідний перехід впав на машини і розчавив двох водіїв. Це сталося тому, що один з водіїв не опустив кузов вантажівки, яким і зірвало металеву конструкцію.