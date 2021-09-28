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Пішохідний перехід звалився прямо на трасу в Росії, двоє водіїв загинули на місці (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Вантажівка зачепився кузовом. Новина оновлена 28 вересня 2021, 09:46
Вантажівка зачепився кузовом.

Причиною трагедії могла стати неуважність одного з загиблих водіїв.

Біля селища Кукуштан в Пермському краї РФ надземний залізний пішохідний перехід впав на машини і розчавив двох водіїв.

Про це повідомляє МНС РФ по регіону.

Трагедія сталася в ніч на вівторок, близько о пів на третю ранку за київським часом на трасі з Пермі в Єкатеринбург. Один із загиблих водіїв, попередньо, не опустив кузов вантажівки — самоскида "МАН" і він зачепив і "зірвав" пішохідний перехід над дорогою.

Конструкція впала на нього і "Газель", яка їхала на зустрічній смузі. Водій другої машини також помер на місці від травм.

Відео наслідків обвалення опублікував телеграм-канал SHOT.

Трасу "Перм — Єкатеринбург" закрили для ліквідації наслідків обвалення, на місці працюють рятувальники. Організували об’їзд через прилеглі села Кукуштан і Платошино.

Раніше "Телеграф" писав, що в результаті землетрусу на Криті загинув місцевий робітник, який займався реконструкцією старовинної церкви. Частину людей відселили в наметове містечко через загрозу обвалення будівель. Повідомляється про 20 постраждалих.

Теги:
#Росія #Пермский край #Траса #Пішохідний перехід
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