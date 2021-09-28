Чоловіка завалило руїнами церкви на Криті (фото, відео)

На острові Крит стався землетрус магнітудою в 5,8.

Землетрус сколихнув острів в понеділок о 9 ранку за місцевим часом — аналогічно київському. Спочатку його потужність оцінили вище. Зруйновані кілька будинків, в тому числі і старовинна церква в Аркалохорі.

Про це повідомляє ВВС.

Саме в ній виконував реставраційні роботи загиблий чоловік. Сам населений пункт є одним з найбільш пошкоджених від землетрусу.

Кількість постраждалих від природного катаклізму зросла до 20.

Мешканців прилеглих будинків попросили вийти на вулицю і залишатися там деякий час. Землетрус налякав як місцевих жителів, так і туристів, ставши одним з найбільш потужних за останні 60 років.

Крім обваленої старовинної церкви й інші будівлі частково постраждали — у них обвалилася частина кладки, в основному це старі будови. Для їх мешканців рятувальники розгорнули наметове містечко на 2,5 тисячі тимчасових притулків — перебувати в будинках небезпечно.

Попередження про землетрус, що насувається не надходило, сейсмологи фіксували посилення активності в регіоні, але того що епіцентр буде залягати не в воді, а під сушею не могли передбачити.

Землетрус викликав обвали каміння і зсуви біля чотирьох найбільших міст Криту.

Раніше "Телеграф" писав, що в Австралії землетрус зруйнував старовинна будівля і завадило прямого ефіру ранкової програми.