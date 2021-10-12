Под Киевом семью с ребенком обстреляли прямо на улице: появилось видео
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ЧП произошло в 7:45 утра.
В Софиевской Борщаговке под Киевом обстреляли семью с ребенком, которые садились в автомобиль. Пострадал 27-летний мужчина, пуля попала ему в ногу. Полиция расследует ситуацию.
Об этом сообщает областное управление полиции.
В соцсетях появилось видео, как одетый в камуфляж человек стреляет по Volkswagen и людям, которые в него садятся. Женщина и ребенок не пострадали. Судя по видео — нападавший поджидал жертв атаки.
На первых кадрах видео он в камуфляжном костюме и маске, закрывающей часть лица говорит по телефону до стрельбы.
Кроме того, что ранен мужчина, пострадал автомобиль — нападавший сделал несколько выстрелов в направлении водителя авто.
Оружие и обстоятельства стрельбы уточняются. Ведется уголовное расследование по статье "Хулиганство". Полиция просит сообщить им, если вам известны факты об этом деле.
Ранее "Телеграф" писал, что в Днепропетровской области полиция четвертый день не может найти пропавших девочек-подростков. Они обратились к общественности за помощью.
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