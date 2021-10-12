Под Киевом семью с ребенком обстреляли прямо на улице: появилось видео

ЧП произошло в 7:45 утра.

В Софиевской Борщаговке под Киевом обстреляли семью с ребенком, которые садились в автомобиль. Пострадал 27-летний мужчина, пуля попала ему в ногу. Полиция расследует ситуацию.

Об этом сообщает областное управление полиции.

В соцсетях появилось видео, как одетый в камуфляж человек стреляет по Volkswagen и людям, которые в него садятся. Женщина и ребенок не пострадали. Судя по видео — нападавший поджидал жертв атаки.

На первых кадрах видео он в камуфляжном костюме и маске, закрывающей часть лица говорит по телефону до стрельбы.

Кроме того, что ранен мужчина, пострадал автомобиль — нападавший сделал несколько выстрелов в направлении водителя авто.

Оружие и обстоятельства стрельбы уточняются. Ведется уголовное расследование по статье "Хулиганство". Полиция просит сообщить им, если вам известны факты об этом деле.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепропетровской области полиция четвертый день не может найти пропавших девочек-подростков. Они обратились к общественности за помощью.