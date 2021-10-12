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Під Києвом сім’ю з дитиною обстріляли прямо на вулиці: з’явилося відео

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Напад зафіксувала камера відеоспостереження. Новина оновлена 12 жовтня 2021, 16:04
Напад зафіксувала камера відеоспостереження.

Надзвичайна подія сталася о 7:45 ранку.

У Софіївській Борщагівці під Києвом обстріляли сім’ю з дитиною, які сідали в автомобіль. Постраждав 27-річний чоловік, куля потрапила йому в ногу. Поліція розслідує ситуацію.

Про це повідомляє обласне управління поліції.

У соцмережах з’явилося відео, як одягнений в камуфляж чоловік стріляє по Volkswagen і людям, які в нього сідають. Жінка і дитина не постраждали. Судячи з відео — нападник чекав жертв атаки.

На перших кадрах відео він в камуфляжному костюмі і масці, що закриває частину обличчя говорить телефоном до стрільби.

Крім того, що поранений чоловік, постраждав автомобіль — нападник зробив кілька пострілів в напрямку водія авто.

Зброя і обставини стрілянини уточнюються. Розпочате кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Поліція просить повідомити їм, якщо вам відомі факти про цю справу.

Раніше "Телеграф" писав, що в Дніпропетровській області поліція четвертий день не може знайти зниклих дівчаток-підлітків. Вони звернулися до громадськості за допомогою.

Теги:
#Київська область #Напад #Стрільба #Софіївська Борщагівка
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