Під Києвом сім’ю з дитиною обстріляли прямо на вулиці: з’явилося відео

Надзвичайна подія сталася о 7:45 ранку.

У Софіївській Борщагівці під Києвом обстріляли сім’ю з дитиною, які сідали в автомобіль. Постраждав 27-річний чоловік, куля потрапила йому в ногу. Поліція розслідує ситуацію.

Про це повідомляє обласне управління поліції.

У соцмережах з’явилося відео, як одягнений в камуфляж чоловік стріляє по Volkswagen і людям, які в нього сідають. Жінка і дитина не постраждали. Судячи з відео — нападник чекав жертв атаки.

На перших кадрах відео він в камуфляжному костюмі і масці, що закриває частину обличчя говорить телефоном до стрільби.

Крім того, що поранений чоловік, постраждав автомобіль — нападник зробив кілька пострілів в напрямку водія авто.

Зброя і обставини стрілянини уточнюються. Розпочате кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Поліція просить повідомити їм, якщо вам відомі факти про цю справу.

Раніше "Телеграф" писав, що в Дніпропетровській області поліція четвертий день не може знайти зниклих дівчаток-підлітків. Вони звернулися до громадськості за допомогою.