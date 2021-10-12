Проверяйте днище: общественный деятель в Киеве нашел на машине неизвестное устройство (фото)
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Украинцы считают, что это мог быть трекер местоположения или даже взрывчатка
В Киеве общественный деятель и активист Николай Выговский обнаружил на дне своей машине неизвестное устройство.
Фотографией находки он поделился в социальных сетях, сообщает "Телеграф".
Он рассказал, что во время движения обратил внимание не новый дребезжащий звук со стороны днища автомобиля, и остановился для выяснения его причины, — так и нашел устройство, крепящееся на магните.
Кто и для чего его оставил непонятно, но есть предположение, что оно нужно для отслеживания местоположения владельца.
Заметим, что Николай Выговский — бывший координатор движения "Чесно" и один из авторов "реанимационного пакета реформ", он пытался пройти в Раду на последних выборах от партии "Голос".
В комментариях началось бурное обсуждение инцидента, — высказались активисты Назарий Кравченко, Валентин Десятник и Ольга Айвазовская, экс-нардеп Андрей Немировский, исполнительный директор Центра совместных действий Андрей Андрушкив и многие другие.
Многие сошлись во мнении, что нужно обратиться в полицию и принять меры предосторожности в отношении находки.
Адвокат Евгения Закревская посоветовала не отдавать никому устройство.
"Это может быть взрывчатка", — написал директор Департамента инновационного развития и внешних сношений Луганской ОГА Денис Денищенко.
Некоторые попытались разрядить обстановку шуткой, предложив прицепить устройство к патрульному автомобилю.
Как сообщал "Телеграф", сегодня утром под Киевом неизвестный обстрелял семью с ребенком прямо на улице, — инцидент попал на камеры.
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