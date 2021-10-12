Укр

Проверяйте днище: общественный деятель в Киеве нашел на машине неизвестное устройство (фото)

Автор
Валерия Куценко
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Автор
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Непонятно, для каких целей нужно это устройство
Непонятно, для каких целей нужно это устройство

Украинцы считают, что это мог быть трекер местоположения или даже взрывчатка

В Киеве общественный деятель и активист Николай Выговский обнаружил на дне своей машине неизвестное устройство.

Фотографией находки он поделился в социальных сетях, сообщает "Телеграф".

Он рассказал, что во время движения обратил внимание не новый дребезжащий звук со стороны днища автомобиля, и остановился для выяснения его причины, — так и нашел устройство, крепящееся на магните.

Кто и для чего его оставил непонятно, но есть предположение, что оно нужно для отслеживания местоположения владельца.

Устройство, которое неизвестные прикрепили на магнит ко дну машины Выговского
Устройство, которое неизвестные прикрепили на магнит ко дну машины Выговского

Заметим, что Николай Выговский — бывший координатор движения "Чесно" и один из авторов "реанимационного пакета реформ", он пытался пройти в Раду на последних выборах от партии "Голос".

Николай Выговский известен борьбой за реформы
Николай Выговский известен борьбой за реформы

В комментариях началось бурное обсуждение инцидента, — высказались активисты Назарий Кравченко, Валентин Десятник и Ольга Айвазовская, экс-нардеп Андрей Немировский, исполнительный директор Центра совместных действий Андрей Андрушкив и многие другие.

Многие сошлись во мнении, что нужно обратиться в полицию и принять меры предосторожности в отношении находки. 

Адвокат Евгения Закревская посоветовала не отдавать никому устройство.

"Это может быть взрывчатка", — написал директор Департамента инновационного развития и внешних сношений Луганской ОГА Денис Денищенко.

Некоторые попытались разрядить обстановку шуткой, предложив прицепить устройство к патрульному автомобилю.

Как сообщал "Телеграф", сегодня утром под Киевом неизвестный обстрелял семью с ребенком прямо на улице, — инцидент попал на камеры.

Теги:
#Киев #Автомобили #Отслеживание #Николай Выговский
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