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Перевіряйте днище: громадський діяч в Києві знайшов на машині невідомий пристрій (фото)

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
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Незрозуміло, для яких цілей потрібен цей пристрій Новина оновлена 12 жовтня 2021, 17:08
Незрозуміло, для яких цілей потрібен цей пристрій

Українці вважають, що це міг бути трекер або навіть вибухівка

У Києві громадський діяч і активіст Микола Виговський виявив на дні своєї машини невідомий пристрій.

Фотографією знахідки він поділився в соціальних мережах, повідомляє "Телеграф".

Він розповів, що під час руху звернув увагу не новий деренчливий звук з боку днища автомобіля, і зупинився для з’ясування його причини, — так і знайшов пристрій, що кріпився на магніті.

Хто і для чого його залишив незрозуміло, але є припущення, що воно потрібне для відстеження місця розташування власника.

Пристрій, який невідомі прикріпили на магніт на дно машини Виговського
Пристрій, який невідомі прикріпили на магніт на дно машини Виговського

Зауважимо, що Микола Виговський — колишній координатор руху "Чесно" і один з авторів "реанімаційного пакету реформ", він намагався пройти в Раду на останніх виборах від партії "Голос".

Микола Виговський відомий боротьбою за реформи
Микола Виговський відомий боротьбою за реформи

У коментарях почалося бурхливе обговорення інциденту, — висловилися активісти Назарій Кравченко, Валентин Десятник і Ольга Айвазовська, екс-нардеп Андрій Немирівський, виконавчий директор Центру спільних дій Андрій Андрушків та багато інших.

Багато людей зійшлися на думці, що потрібно звернутися в поліцію і вжити заходів обережності щодо знахідки.

Адвокат Євгена Закревська порадила не віддавати нікому пристрій.

"Це може бути вибухівка", — написав директор Департаменту інноваційного розвитку і зовнішніх зносин Луганської ОДА Денис Денищенко.

Деякі спробували розрядити обстановку жартом, запропонувавши причепити пристрій до патрульного автомобіля.

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні вранці під Києвом невідомий обстріляв сім’ю з дитиною прямо на вулиці, — інцидент потрапив на камери.

Теги:
#Київ #Автомобілі #Відстеження #Микола Виговський
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