Перевіряйте днище: громадський діяч в Києві знайшов на машині невідомий пристрій (фото)

Українці вважають, що це міг бути трекер або навіть вибухівка

У Києві громадський діяч і активіст Микола Виговський виявив на дні своєї машини невідомий пристрій.

Фотографією знахідки він поділився в соціальних мережах, повідомляє "Телеграф".

Він розповів, що під час руху звернув увагу не новий деренчливий звук з боку днища автомобіля, і зупинився для з’ясування його причини, — так і знайшов пристрій, що кріпився на магніті.

Хто і для чого його залишив незрозуміло, але є припущення, що воно потрібне для відстеження місця розташування власника.

Пристрій, який невідомі прикріпили на магніт на дно машини Виговського

Зауважимо, що Микола Виговський — колишній координатор руху "Чесно" і один з авторів "реанімаційного пакету реформ", він намагався пройти в Раду на останніх виборах від партії "Голос".

Микола Виговський відомий боротьбою за реформи

У коментарях почалося бурхливе обговорення інциденту, — висловилися активісти Назарій Кравченко, Валентин Десятник і Ольга Айвазовська, екс-нардеп Андрій Немирівський, виконавчий директор Центру спільних дій Андрій Андрушків та багато інших.

Багато людей зійшлися на думці, що потрібно звернутися в поліцію і вжити заходів обережності щодо знахідки.

Адвокат Євгена Закревська порадила не віддавати нікому пристрій.

"Це може бути вибухівка", — написав директор Департаменту інноваційного розвитку і зовнішніх зносин Луганської ОДА Денис Денищенко.

Деякі спробували розрядити обстановку жартом, запропонувавши причепити пристрій до патрульного автомобіля.

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні вранці під Києвом невідомий обстріляв сім’ю з дитиною прямо на вулиці, — інцидент потрапив на камери.