Укр

Будто стая гиен: в Киеве парни толпой избили человека (видео 18+)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Курьеры били человека прямо в центре столицы Новость обновлена 13 октября 2021, 09:34
Курьеры били человека прямо в центре столицы

Пострадавший очень кричал и просил прекратить его бить

В центре Киева группа мужчин жестоко избила человека, снимая все на видео и громко смеясь. На одном из них был одет рюкзак службы доставки.

Видео выложил в Instagram один из нападавших, а пользователям сети, которые критиковали его за поступок, ответил, что "он делает, что хочет".

На кадрах мужчину по очереди бьют три человека. Они снимают все на видео и смеются над тем, что происходит. Пострадавший от боли свернулся на земле и сильно кричал и просил прекратить, однако нападавших это не останавливало.

Стоит добавить, что на одном из мужчин, которые били человека, можно заметить оранжевый рюкзак известной в Киеве службы доставки.

Осторожно, видео содержит сцены насилия, 21+

Стоит отметить, что участники драки не стесняются того, что они жестоко избили человека. На своей странице в соцсети один из парней откровенно пишет, что это именно он бил мужчину и утверждает, что "они делают, что хотят".

Более того, парень выложил в Instagram факт употребления наркотических веществ. Судя по времени публикации, это было до того, как он с товарищами напал на человека в центре Киева.

На момент выхода новости полиция на данный инцидент еще не отреагировала. Добавим, что этот же курьер в Instagram выложил фото своего паспорта. А на фото с наркотическими веществами обозначил всех друзей, которые по всей вероятности, были с ним в тот вечер.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в самом центре Одессы в популярном баре избили охранника, который отказался ответить парням на украинском языке.

Теги:
#Киев #Драка #Курьеры #Курьерская служба
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