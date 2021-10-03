В популярном баре Одессы избили охранника — говорят, он не захотел отвечать на украинском (видео 18+)

Инцидент произошел практически в самом центре города.

В одном из самых популярных мест Одессы баре "Молодость" молодые люди избили охранника. Утверждается, что тот якобы отказался отвечать им на украинском языке, что и стало поводом для конфликта.

Информация об этом появилась в телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

На коротком ролике, заснятом очевидцем видно охранника, однако сам момент драки заснять не удалось. Кроме того, нет данных о состоянии пострадавшего, как и подтверждения тому, что причиной драки стали "языковые" разногласия.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Как известно, бар "Молодость" находится практически в самом центре Одессы.

Место пользуется большой популярностью среди молодежи, которая регулярно делает там снимки в Инстаграм. В выходные дни там зачастую собирается очень много людей, а потому конфликтных ситуаций избежать не всегда удается.

"Молодость" на карте Одессы

Как сообщалось ранее, в Харькове в ночном клубе "Галактика" в ночь на 3 октября произошла массовая драка. Две группы посетителей устроили разборки, применив ножи, газовые баллончики и даже электрошокер. В результате драки один из посетителей получил ножевое ранение и был доставлен в больницу врачами "скорой помощи".