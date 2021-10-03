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У популярному барі Одеси побили охоронця — кажуть, він не захотів відповідати на українській (відео 18+)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Бар "Молодість" Новина оновлена 03 жовтня 2021, 21:40
Бар "Молодість"

Інцидент стався практично в самому центрі міста.

В одному з найпопулярніших місць Одеси, барі "Молодість", молодики побили охоронця. Стверджується, що той нібито відмовився відповідати їм українською мовою, що і стало приводом для конфлікту.

Інформація про це з’явилася в телеграм-каналі "Ху**а Одеса".

На короткому ролику видно охоронця, однак сам момент бійки зняти не вдалося. Крім того, немає даних про стан потерпілого, як і підтвердження того, що причиною бійки стали "мовні" розбіжності.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

Як відомо, бар "Молодість" знаходиться практично в самому центрі Одеси.

Місце користується великою популярністю серед молоді, яка регулярно робить там знімки в Інстаграм. У вихідні дні там часто збирається дуже багато людей, а тому конфліктних ситуацій уникнути не завжди вдається.

"Молодість" на карті Одеси
"Молодість" на карті Одеси

Як повідомлялося раніше, в Харкові в нічному клубі "Галактика" в ніч на 3 жовтня відбулася масова бійка. Дві групи відвідувачів влаштували розборки, застосувавши ножі, газові балончики і навіть електрошокер. В результаті бійки один з відвідувачів отримав ножове поранення і був доставлений в лікарню лікарями "швидкої допомоги".

Теги:
#Бійка #Одеса
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