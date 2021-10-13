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Ніби зграя гієн: у Києві хлопці натовпом побили людину (відео 18+)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Кур'єри били людину прямо у центрі столиці Новина оновлена 13 жовтня 2021, 09:34
Кур'єри били людину прямо у центрі столиці

Потерпілий дуже кричав і просив припинити його бити

У центрі Києва група чоловіків жорстоко побила людину, знімаючи все на відео та гучно сміючись. На одному з них був одягнений рюкзак служби доставки.

Відео виклав в Instagram один з нападників, а користувачам мережі, які критикували його за вчинок, відповів, що "він робить, що хоче".

На відео чоловіка по черзі бʼють троє осіб. Вони знімають все на відео та сміються з того, що відбувається. Постраждалий від болі скрутився на землі і сильно кричав та просив припинити, однак нападників це не зупиняло.

Варто додати, що на одному з чоловіків, які били людину, можна помітити помаранчевий рюкзак відомої у Києві служби доставки.

Обережно, відео містить сцени насильства, 21+

Варто зазначити, що учасники бійки не соромляться того, що вони жорстоко побили людину. На власній сторінці у соцмережі один з хлопців відверто пише, що це саме він бив чоловіка і стверджує, що "вони роблять, що хочуть".

Більше того, хлопець виклав у Instagram факт вживання наркотичних речовин. Судячи по часу публікації, це було до того, як він з товаришами напав на людину у центрі Києва.

На момент виходу новини поліція на даний інцидент ще не відреагувала. Додамо, що цей же курʼєр у Instagram виклав фото свого паспорта. А на фото з наркотичними речовинами позначив усіх друзів, які цілком ймовірно, були з ним у той вечір.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у самому центрі Одеси у популярному барі побили охоронця, який відмовився відповісти молодикам українською мовою.

Теги:
#Київ #Бійка #Кур'єри #Кур'єрська служба
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