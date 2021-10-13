В Киеве битой избили женщину, которая гуляла в ботсаду с ребенком: нападавший убежал

От ужасных последствий пострадавшую спасла шапка, на которую пришлись основные удары

В Киеве средь бела дня напали на женщину, которая гуляла по ботаническому саду имени Гришко с ребенком в коляске. Неизвестный нанес пострадавшей несколько ударов битой по голове, после чего скрылся с места происшествия.

Об инциденте, который произошел во вторник, 12 октября, сообщила дочь пострадавшей женщины Ольга Корешкова на своей странице в Instagram.

По ее словам, около 11:00 утра в ботсаду на ее маму напал мужчина. Он подбежал сзади и начал наносить удары битой по голове женщины, когда она гуляла с ребенком. А когда потерпевшая поняла, что происходит, то повернулась к нападавшему и начала руками защищать голову и лицо. Уже после этого неизвестный нанес ей еще два удара битой и скрылся.

Женщина также начала бежать, пока ее не увидели прохожие. К слову, правоохранители, которые патрулировали ботанический сад, не смогли найти нападавшего.

Как отмечает дочь пострадавшей, женщина получила сотрясение мозга и несколько глубоких ран в области головы. От еще более ужасных последствий пострадавшую спасла шапка, ведь большинство тяжелых ударов пришлись именно на нее.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, ей сделали КТ (компьютерную томографию) и следят за другими показателями.

Стоит добавить, что женщина работает няней и в момент нападения на нее она гуляла со своим воспитанником. Ребенок не пострадал, его забрали родители.

Нападение произошло в 11:00 утра в ботсаду на Печерске

Нападавшему удалось скрыться с места происшествия

Женщина получила несколько глубоких ран головы

Как сообщал "Телеграф" ранее, в центре Киева толпа курьеров жестоко избивала человека, снимая все на камеру. Затем этим же видео парни "похвастались" в соцсетях.