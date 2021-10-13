У Києві битою побили жінку, яка гуляла в ботсаду з дитиною: нападник втік

Від жахливих наслідків постраждалу врятувала шапка, на яку прийшлись основні удари

У Києві посеред білого дня напали на жінку, яка гуляла по ботанічному саду імені Гришка з дитиною у візочку. Невідомий наніс постраждалій кілька ударів битою по голові, після чого зник з місця події.

Про інцидент, який стався у вівторок, 12 жовтня, повідомила донька постраждалої жінки Ольга Корешкова на власній сторінці у Instagram.

За її словами, близько 11:00 ранку у ботсаду на її маму напав чоловік. Він підбіг ззаду і почав наносити удари битою по голові жінки, коли та гуляла з дитиною. А коли потерпіла зрозуміла, що відбувається, то повернулася до нападника і почала руками захищати голову та обличчя. Вже після цього невідомий завдав їй ще два удари битою та втік.

Жінка також почала втікати, поки її не побачили перехожі. До слова, правоохоронці, які патрулювали ботанічний сад, не змогли знайти нападника.

Як зазначає донька постраждалої, жінка отримала струс мозку та кілька глибоких ран в області голови. Від ще більш жахливих наслідків постраждалу врятувала шапка, адже більшість важких ударів припали саме на неї.

Зараз потерпіла перебуває у лікарні, їй зробили КТ (компʼютерну томографію) і стежать за іншими показниками.

Варто додати, що жінка працює нянею і у момент нападу на неї вона саме гуляла зі своїм вихованцем. Дитина не постраждала, її забрали батьки.

Напад стався в 11:00 ранку у ботсаду на Печерську

Нападнику вдалося втекти з місця події

Жінка отримала кілька глибоких ран голови

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у центрі Києва натовп курʼєрів жорстоко бив людину, знімаючи все на камеру. Потім цим же відео молодики "похвалилися" у соцмережах.