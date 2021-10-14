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Без стычек, но с провокациями: в Киеве прошел Марш к Дню защитников и защитниц Украины (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Марш прибыл на Майдан Независимости. Новость обновлена 14 октября 2021, 16:22
Марш прибыл на Майдан Независимости.

Марш собрал до десяти тысяч участников по разным оценкам.

В Киеве закончился митингом в центре столицы Марш к дню защитников и защитниц Украины. Начавшись от памятника Шевченко шествие пришло на Майдан Независимости.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Многотысячное шествие в Киеве
Многотысячное шествие в Киеве

Как и планировалось — марш разделился на несколько течений. Часть "свободовцев" отправились на Аллею Героев Небесной сотни. Нацкорпус на импровизированной сцене спалил два чучела.

Марш 14 октября в Киеве
Марш 14 октября в Киеве
По Крещатику прошли тысячи украинцев
По Крещатику прошли тысячи украинцев
Марш к Дню защитников и защитниц Украины
Марш к Дню защитников и защитниц Украины

Ожидалось, что участники марша направятся к Офису президента, но на момент написания новости на Банковой было множество правоохранителей, но не было участников шествия.

Марш на Майдане
Марш на Майдане

К маршу украинцев присоединились и белорусские участники — они развернули национальный бело-красно-белый стяг. Не обошлось и без казусов. К шествию вышли с плакатом, на котором было написано "Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского".

Участники марша оттеснили несущих самодельный плакат с дороги.

Фото та видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что первыми в колонне на марше шли ветераны конфликта на востоке Украины, а также родственники погибших защитников Украины.

Теги:
#Киев #Майдан Независимости #Марш
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