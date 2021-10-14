Без стычек, но с провокациями: в Киеве прошел Марш к Дню защитников и защитниц Украины (фото, видео)
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Марш собрал до десяти тысяч участников по разным оценкам.
В Киеве закончился митингом в центре столицы Марш к дню защитников и защитниц Украины. Начавшись от памятника Шевченко шествие пришло на Майдан Независимости.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.
Как и планировалось — марш разделился на несколько течений. Часть "свободовцев" отправились на Аллею Героев Небесной сотни. Нацкорпус на импровизированной сцене спалил два чучела.
Ожидалось, что участники марша направятся к Офису президента, но на момент написания новости на Банковой было множество правоохранителей, но не было участников шествия.
К маршу украинцев присоединились и белорусские участники — они развернули национальный бело-красно-белый стяг. Не обошлось и без казусов. К шествию вышли с плакатом, на котором было написано "Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского".
Участники марша оттеснили несущих самодельный плакат с дороги.
Фото та видео: Ян Доброносов, "Телеграф"
Ранее "Телеграф" писал, что первыми в колонне на марше шли ветераны конфликта на востоке Украины, а также родственники погибших защитников Украины.
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