Без стычек, но с провокациями: в Киеве прошел Марш к Дню защитников и защитниц Украины (фото, видео)

Марш собрал до десяти тысяч участников по разным оценкам.

В Киеве закончился митингом в центре столицы Марш к дню защитников и защитниц Украины. Начавшись от памятника Шевченко шествие пришло на Майдан Независимости.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Многотысячное шествие в Киеве

Как и планировалось — марш разделился на несколько течений. Часть "свободовцев" отправились на Аллею Героев Небесной сотни. Нацкорпус на импровизированной сцене спалил два чучела.

Марш 14 октября в Киеве По Крещатику прошли тысячи украинцев Марш к Дню защитников и защитниц Украины

Ожидалось, что участники марша направятся к Офису президента, но на момент написания новости на Банковой было множество правоохранителей, но не было участников шествия.

Марш на Майдане

К маршу украинцев присоединились и белорусские участники — они развернули национальный бело-красно-белый стяг. Не обошлось и без казусов. К шествию вышли с плакатом, на котором было написано "Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского".

Участники марша оттеснили несущих самодельный плакат с дороги.

Фото та видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что первыми в колонне на марше шли ветераны конфликта на востоке Украины, а также родственники погибших защитников Украины.