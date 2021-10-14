Укр

На трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda нанизало на отбойник (эксклюзивные фото и видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Авария на трассе Киев-Чоп Новость обновлена 14 октября 2021, 23:12
Авария на трассе Киев-Чоп

Водитель чудом остался жив

Под Киевом на Житомирской трассе в четверг, 14 октября, произошла жуткая авария с участием легкового автомобиля Skoda, который в буквальном смысле нанизало на отбойник. Чудом обошлось без жертв.

Об этом с места события сообщил корреспондент "Телеграфа".

Дорожно-транспортное происшествие постигло легковушку вблизи поселка Макаров (51 километр трассы Киев-Чоп) около 13:00. Судя по кадрам, автомобиль настолько сильно врезался в отбойник, что его разорвало на части, одна из которых пронзила переднюю часть автомобиля насквозь. Только чудом водитель легковушки не погиб, ведь труба от отбойника прошла прямо над его креслом.

В то же время, переднюю часть кузова легковушки полностью раздробило, а обломки разбросало по проезжей части.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Добавим, что некоторое время на трассе Киев-Чоп из-за аварии было затруднено движение в обоих направлениях, место охраняли сотрудники полиции.

Все обстоятельства инцидента будет выяснять полиция.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на Житомирской трассе Mitsubishi Lancer потерял управление и влетел в бетоновоз КамАЗ — водитель погиб на месте.

Теги:
#ДТП #Киевская область #Патрульная полиция #Житомирская трасса
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