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На трасі Київ-Чоп автомобіль Skoda нанизало на відбійник (ексклюзивні фото та відео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Аварія на трасі Київ-Чоп Новина оновлена 14 жовтня 2021, 22:16
Аварія на трасі Київ-Чоп

Водій дивом лишився живим

Під Києвом на Житомирській трасі у четвер, 14 жовтня, сталася моторошна аварія за участю легкового автомобіля Skoda, який у буквальному сенсі нанизало на відбійник. Дивом обійшлося без жертв.

Про це з місця події повідомив кореспондент "Телеграфа".

Дорожньо-транспортна пригода спіткала легковик поблизу селища Макарів (51 кілометр траси Київ-Чоп) близько 13:00. Судячи з кадрів, автомобіль настільки сильно врізався у відбійник, що споруду розірвало на частини, одна з яких пронизала передню частину автомобіля наскрізь. Лише дивом водій легковика не загинув, адже труба від відбійника пройшла прямо над його кріслом.

Водночас, передню частину кузова легковика повністю розтрощило, а уламки розкидало по проїжджій частині.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Додамо, що якийсь час на трасі Київ-Чоп через аварію був ускладнений рух у обох напрямках, місце охороняли співробітники поліції.

Всі обставини інциденту буде зʼясовувати поліція.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Житомирській трасі Mitsubishi Lancer втратив керування і влетів у бетоновоз КамАЗ — водій загинув на місці.

Теги:
#ДТП #Київська область #Патрульна поліція #Житомирська траса
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