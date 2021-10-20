Укр

"У нас в приоритете русский" - IT-компания попала в языковой скандал в Киеве

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Скриншот изображения с сайта компании. Новость обновлена 20 октября 2021, 14:04
Скриншот изображения с сайта компании.

Компания REACT позиционирует себя как международную и набирает сотрудников в Киеве.

В Украине назревает очередной языковой скандал — из-за общения на украинском языке отказали в собеседовании на должность product-специалиста Антону Капелюшному. 

Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook. 

Он опубликовал скриншоты переписки с рекрутером, которая предварительно договорившись о собеседовании, затем отменила его с формулировкой "если вы желаете общаться на украинском, то мы не можем предложить вам эту позицию". 

Антона возмутило то, что компания работает на украинский рынок в Киеве и не приемлет общение на государственном языке. 

Компания REACT позиционирует себя как международную в сфере Digital маркетинга. На сайте по поиску работы у нее 19 вакансий в Киеве с зарплатой от 10 до 100 тысяч гривен. 

У компании несколько страниц в соцсети Инстаграм — одна на русском, вторая на английском. 

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На телефонный запрос о комментарии от "Телеграфа" компания пока не ответила. 

Ранее "Телеграф" писал, что сумской рэпер некорректно высказался про украинский язык и граждан, затем оправдывался образом "ватника". 

Теги:
#Украинский язык #Языковой вопрос #IT
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