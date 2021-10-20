"У нас в приоритете русский" - IT-компания попала в языковой скандал в Киеве
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Компания REACT позиционирует себя как международную и набирает сотрудников в Киеве.
В Украине назревает очередной языковой скандал — из-за общения на украинском языке отказали в собеседовании на должность product-специалиста Антону Капелюшному.
Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook.
Он опубликовал скриншоты переписки с рекрутером, которая предварительно договорившись о собеседовании, затем отменила его с формулировкой "если вы желаете общаться на украинском, то мы не можем предложить вам эту позицию".
Антона возмутило то, что компания работает на украинский рынок в Киеве и не приемлет общение на государственном языке.
Компания REACT позиционирует себя как международную в сфере Digital маркетинга. На сайте по поиску работы у нее 19 вакансий в Киеве с зарплатой от 10 до 100 тысяч гривен.
У компании несколько страниц в соцсети Инстаграм — одна на русском, вторая на английском.
На телефонный запрос о комментарии от "Телеграфа" компания пока не ответила.
Ранее "Телеграф" писал, что сумской рэпер некорректно высказался про украинский язык и граждан, затем оправдывался образом "ватника".
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