"У нас в приоритете русский" - IT-компания попала в языковой скандал в Киеве

Компания REACT позиционирует себя как международную и набирает сотрудников в Киеве.

В Украине назревает очередной языковой скандал — из-за общения на украинском языке отказали в собеседовании на должность product-специалиста Антону Капелюшному.

Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook.

Он опубликовал скриншоты переписки с рекрутером, которая предварительно договорившись о собеседовании, затем отменила его с формулировкой "если вы желаете общаться на украинском, то мы не можем предложить вам эту позицию".

Антона возмутило то, что компания работает на украинский рынок в Киеве и не приемлет общение на государственном языке.

Компания REACT позиционирует себя как международную в сфере Digital маркетинга. На сайте по поиску работы у нее 19 вакансий в Киеве с зарплатой от 10 до 100 тысяч гривен.

У компании несколько страниц в соцсети Инстаграм — одна на русском, вторая на английском.

Последний пост в соцсети датирован еще февралем

На телефонный запрос о комментарии от "Телеграфа" компания пока не ответила.

Ранее "Телеграф" писал, что сумской рэпер некорректно высказался про украинский язык и граждан, затем оправдывался образом "ватника".