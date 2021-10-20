"У нас в пріоритеті російська" — IT-компанія потрапила в мовний скандал в Києві

Компанія REACT позиціонує себе як міжнародна і набирає співробітників в Києві.

В Україні назріває черговий мовний скандал — через спілкування українською мовою відмовили в співбесіді на посаду product-фахівця Антону Капелюшному.

Про це чоловік розповів на своїй сторінці в Facebook.

Він опублікував скріншоти листування з рекрутером, яка попередньо домовившись про співбесіду, потім скасувала його з формулюванням "якщо ви бажаєте спілкуватися українською, то ми не можемо запропонувати вам цю позицію".

Антона обурило те, що компанія працює на український ринок в Києві і не сприймає спілкування державною мовою.

Компанія REACT позиціонує себе як міжнародну в сфері Digital маркетингу. На сайті з пошуку роботи у неї 19 вакансій в Києві з зарплатою від 10 до 100 тисяч гривень.

У компанії кілька сторінок в соцмережі Інстаграм — одна російською, друга англійською.

Останній пост в соцмережі датований ще лютим

На телефонний запит про коментар від "Телеграфа" компанія поки не відповіла.

Раніше "Телеграф" писав, що сумський репер некоректно висловився про українську мову та громадян, потім виправдовувався образом "ватника".