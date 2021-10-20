Рус

"У нас в пріоритеті російська" — IT-компанія потрапила в мовний скандал в Києві

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
139
Скріншот зображення з сайту компанії.
Скріншот зображення з сайту компанії.

Компанія REACT позиціонує себе як міжнародна і набирає співробітників в Києві.

В Україні назріває черговий мовний скандал — через спілкування українською мовою відмовили в співбесіді на посаду product-фахівця Антону Капелюшному.

Про це чоловік розповів на своїй сторінці в Facebook.

Він опублікував скріншоти листування з рекрутером, яка попередньо домовившись про співбесіду, потім скасувала його з формулюванням "якщо ви бажаєте спілкуватися українською, то ми не можемо запропонувати вам цю позицію".

Антона обурило те, що компанія працює на український ринок в Києві і не сприймає спілкування державною мовою.

Компанія REACT позиціонує себе як міжнародну в сфері Digital маркетингу. На сайті з пошуку роботи у неї 19 вакансій в Києві з зарплатою від 10 до 100 тисяч гривень.

У компанії кілька сторінок в соцмережі Інстаграм — одна російською, друга англійською.

Останній пост в соцмережі датований ще лютим
Останній пост в соцмережі датований ще лютим

На телефонний запит про коментар від "Телеграфа" компанія поки не відповіла.

Раніше "Телеграф" писав, що сумський репер некоректно висловився про українську мову та громадян, потім виправдовувався образом "ватника".

Теги:
#Українська мова #Мовне питання #IT
"Слуги" Стефанчук і Корнієнко зайняли керівні пости у Верховній Раді
Статті
Жовтнева парламентська революція: що відбувається в Україні і до чого все йде
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Слуги" Стефанчук і Корнієнко зайняли керівні пости у Верховній Раді
Жовтнева парламентська революція: що відбувається в Україні і до чого все йде
Дата публікації
Категорія
Аварія на дорозі Київ — Одеса біля селища Любашівка
У масштабній аварії на трасі Київ-Одеса загинули три людини, є постраждалі (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Харківських паралімпійців привітали в міськраді
У Харкові незрячим паралімпійцям подарували книги і квитки в зоопарк: всі подробиці скандалу
Дата публікації
Категорія
Україна переведе стрілки годинника 31 жовтня
Переведення годинника на зимовий час: як знизити шкоду для організму
Дата публікації
Категорія
Сучасні вакцини відрізняються дуже високою ефективністю
Якщо вакцини не захищають, чи є сенс робити щеплення?