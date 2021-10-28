Укр

Из-за больной жены: под Киевом мужчина угрожал врачам пистолетом (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Кадр с видео Новость обновлена 28 октября 2021, 09:07
Кадр с видео

Нарушителя спокойствия задержала полиция.

На Киевщине мужчина угрожал медсестре приемного отделения Васильковской больницы пистолетом. 

Об этом сообщил глава Нацполиции области Андрей Небытов. 

Он сообщил, что оружие было пневматическим. На кадрах с видеонаблюдения видно, что мужчина сначала о чем-то эмоционально рассказывал медсестре, затем достал оружие. 

Сотрудница больницы не растерялась и вызвала правоохранителей, предварительно закрыв двери. Сотрудники полиции задержали буяна и забрали у него оружие. Он пытался его скрыть. 

Полицейские выяснили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руках уже был замечен ранее на улицах города прямо перед инцидентом в больнице. Он угрожал водителям, чтобы те довезли его жену до больницы. 

Глава полиции Киевщины отметил, что использование оружия — усложняющий ситуацию факт. Он сообщил, что мужчине угрожает 7 лет за решеткой. 

В комментариях к новости в соцсетях над мужчиной и его методами иронизируют, а также развернулась дискуссия о масштабах наказания. 

Предполагаемое наказание сравнили с вероятными последствиями для виновника аварии с погибшим в Харькове, где, как сообщал "Телеграф", молодому человеку 16 лет предъявили подозрение в совершении ДТП на проспекте Гагарина. 

Теги:
#Киевская область #Больница #Пистолет #Васильков
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