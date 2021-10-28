Из-за больной жены: под Киевом мужчина угрожал врачам пистолетом (видео)
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Нарушителя спокойствия задержала полиция.
На Киевщине мужчина угрожал медсестре приемного отделения Васильковской больницы пистолетом.
Об этом сообщил глава Нацполиции области Андрей Небытов.
Он сообщил, что оружие было пневматическим. На кадрах с видеонаблюдения видно, что мужчина сначала о чем-то эмоционально рассказывал медсестре, затем достал оружие.
Сотрудница больницы не растерялась и вызвала правоохранителей, предварительно закрыв двери. Сотрудники полиции задержали буяна и забрали у него оружие. Он пытался его скрыть.
Полицейские выяснили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руках уже был замечен ранее на улицах города прямо перед инцидентом в больнице. Он угрожал водителям, чтобы те довезли его жену до больницы.
Глава полиции Киевщины отметил, что использование оружия — усложняющий ситуацию факт. Он сообщил, что мужчине угрожает 7 лет за решеткой.
В комментариях к новости в соцсетях над мужчиной и его методами иронизируют, а также развернулась дискуссия о масштабах наказания.
Предполагаемое наказание сравнили с вероятными последствиями для виновника аварии с погибшим в Харькове, где, как сообщал "Телеграф", молодому человеку 16 лет предъявили подозрение в совершении ДТП на проспекте Гагарина.
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