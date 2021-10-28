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Через хвору дружину: під Києвом чоловік погрожував лікарям пістолетом (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Кадр із відео
Кадр із відео

Порушника спокою затримала поліція.

На Київщині чоловік погрожував медсестрі приймального відділення Васильківської лікарні пістолетом.

Про це повідомив голова Нацполіції області Андрій Нєбитов.

Він повідомив, що зброя була пневматичною. На кадрах з відеоспостереження видно, що чоловік спочатку щось емоційно розповідав медсестрі, потім дістав зброю.

Співробітниця лікарні не розгубилася та викликала правоохоронців, попередньо зачинивши двері. Співробітники поліції затримали буяна та забрали у нього зброю. Він намагався її приховати.

Поліцейські з’ясували, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння та зі зброєю в руках уже був помічений раніше на вулицях міста прямо перед інцидентом у лікарні. Він погрожував водіям, щоб ті довезли його дружину до лікарні.

Глава поліції Київщини зазначив, що використання зброї — факт, що ускладнюють ситуацію. Він повідомив, що чоловікові загрожує 7 років за ґратами.

У коментарях до новини в соцмережах над чоловіком та його методами іронізують, а також розгорнулася дискусія щодо масштабів покарання.

Передбачуване покарання порівняли з ймовірними наслідками для винуватця аварії із загиблим у Харкові, де, як повідомляв "Телеграф", молодій людині 16 років висунули підозру у ДТП на проспекті Гагаріна.

Теги:
#Київська область #Лікарня #Пістолет #Васильків
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